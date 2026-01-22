Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 22 de enero

Este jueves 22 de enero, la agenda informativa en Panamá está marcada por hechos relevantes en los ámbitos nacional e internacional.-Un juez de garantía ordenó la <b>detención provisional de Darío González</b>, representante del corregimiento Arnulfo Arias Madrid, quien es investigado por un presunto caso de <b>blanqueo de capitales</b>. La medida forma parte de las investigaciones que adelantan las autoridades competentes.-El <b>diputado Raúl Pineda presentó un anteproyecto de ley</b> que busca transferir de manera definitiva la responsabilidad del manejo de la recolección de basura a la <b>Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD)</b>, con el objetivo de mejorar la gestión de los desechos sólidos en el país.-La <b>Selección Nacional de Panamá se enfrenta esta noche a la selección de México</b> en un partido amistoso que se disputará a las 8:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández, como parte de su preparación internacional.-La <b>Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció los nominados a la 98ª edición de los Premios Oscar</b>, una lista en la que producciones y talentos latinoamericanos lograron destacarse de manera significativa.-<b>Rafael Tudares Bracho</b>, yerno del dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia, fue <b>excarcelado tras permanecer 380 días detenido de manera arbitraria</b> por el régimen de Venezuela, según reportes internacionales.