Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 22 de enero

Este jueves 22 de enero, la agenda informativa en Panamá está marcada por hechos relevantes en los ámbitos nacional e internacional.

-Un juez de garantía ordenó la detención provisional de Darío González, representante del corregimiento Arnulfo Arias Madrid, quien es investigado por un presunto caso de blanqueo de capitales. La medida forma parte de las investigaciones que adelantan las autoridades competentes.

-El diputado Raúl Pineda presentó un anteproyecto de ley que busca transferir de manera definitiva la responsabilidad del manejo de la recolección de basura a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), con el objetivo de mejorar la gestión de los desechos sólidos en el país.

-La Selección Nacional de Panamá se enfrenta esta noche a la selección de México en un partido amistoso que se disputará a las 8:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández, como parte de su preparación internacional.

-La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció los nominados a la 98ª edición de los Premios Oscar, una lista en la que producciones y talentos latinoamericanos lograron destacarse de manera significativa.

-Rafael Tudares Bracho, yerno del dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia, fue excarcelado tras permanecer 380 días detenido de manera arbitraria por el régimen de Venezuela, según reportes internacionales.