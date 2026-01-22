Premios Oscar 2026: Película brasileña ‘Agente secreto’ suma cuatro nominaciones

El talento latino también se hizo presente con el actor puertorriqueño Benicio del Toro , quien consiguió una nueva nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto , mientras que el cineasta mexicano Guillermo del Toro fue nominado en la categoría de Mejor Guion Adaptado .

Uno de los mayores logros de la jornada fue para la película brasileña Agente secreto , dirigida por Kléber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura , que sorprendió al obtener cuatro nominaciones en las categorías de Mejor Película , Mejor Actor Protagonista , Mejor Dirección de Casting y Mejor Película Internacional . La nominación de Moura marca un hito para el cine brasileño en la categoría actoral principal.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció este jueves 22 de enero los nominados a la 98ª edición de los Premios Oscar , una lista en la que producciones y talentos latinoamericanos lograron destacarse de manera significativa.

Otro de los momentos destacados de las nominaciones fue la candidatura a Mejor Canción Original para Golden, interpretada por Las Guerreras K-Pop, una apuesta que amplía la diversidad musical presente en esta edición de los Premios Óscar.

En las categorías actorales, Timothée Chalamet y Michael B. Jordan vuelven a figurar entre los nominados, reafirmando su vigencia como dos de los nombres más influyentes de la temporada cinematográfica.

En el apartado de dirección, el mexicano Guillermo del Toro quedó fuera de la contienda, como muchos anticipaban, mientras que Chloé Zhao, por su trabajo en Hamnet, se perfila como una de las principales favoritas al galardón.

La gran protagonista de la temporada es la película Pecadores (Sinners), un ambicioso filme de época que mezcla horror, acción y música, y que encabeza las nominaciones con un récord histórico de 16 candidaturas, según informó este jueves la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Con esta cifra, la producción supera la marca previa de 14 nominaciones, récord que hasta ahora compartían títulos emblemáticos como La malvada, Titanic y La La Land, consolidándose como una de las películas más nominadas en la historia de los premios.

La ceremonia de los Premios Óscar se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood, donde se darán a conocer los ganadores de la máxima distinción del cine mundial.