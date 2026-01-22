Premios Oscar 2026: Película brasileña ‘Agente secreto’ suma cuatro nominaciones

Otro de los momentos destacados de las nominaciones fue la candidatura a <b>Mejor Canción Original</b> para <b>Golden</b>, interpretada por <b>Las Guerreras K-Pop</b>, una apuesta que amplía la diversidad musical presente en esta edición de los Premios Óscar.En las <b>categorías actorales</b>, <b>Timothée Chalamet</b> y <b>Michael B. Jordan</b> vuelven a figurar entre los nominados, reafirmando su vigencia como dos de los nombres más influyentes de la temporada cinematográfica. En el apartado de <b>dirección</b>, el mexicano <b>Guillermo del Toro</b> quedó fuera de la contienda, como muchos anticipaban, mientras que <b>Chloé Zhao</b>, por su trabajo en <i>Hamnet</i>, se perfila como una de las principales favoritas al galardón.La gran protagonista de la temporada es la película <b>Pecadores (Sinners)</b>, un ambicioso filme de época que mezcla <b>horror, acción y música</b>, y que encabeza las nominaciones con un <b>récord histórico de 16 candidaturas</b>, según informó este jueves la <b>Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas</b>.Con esta cifra, la producción supera la marca previa de <b>14 nominaciones</b>, récord que hasta ahora compartían títulos emblemáticos como <b>La malvada</b>, <b>Titanic</b> y <b>La La Land</b>, consolidándose como una de las películas más nominadas en la historia de los premios.La <b>ceremonia de los Premios Óscar</b> se celebrará el <b>domingo 15 de marzo</b> en el <b>Dolby Theatre de Ovation Hollywood</b>, donde se darán a conocer los ganadores de la máxima distinción del cine mundial.