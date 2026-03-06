Donald Trump afirma que “Cuba caerá muy pronto” y encarga a Marco Rubio liderar el diálogo con La Habana

El <b>presidente estadounidense <a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b> aseguró este viernes 6 de marzo, en una entrevista concedida a la cadena <b>CNN</b>, que <b><a href="/tag/-/meta/cuba">Cuba</a> 'caerá muy pronto'</b>, aunque señaló que primero planea concentrarse en la guerra con <b><a href="/tag/-/meta/iran-israel">Irán</a></b>.Durante una conversación con la periodista de la citada cadena <b>Dana Bash</b>, Trump reveló que encargó al <b>secretario de Estado <a href="/tag/-/meta/marco-rubio">Marco Rubio</a></b> manejar el diálogo con las autoridades de <b>La Habana</b> y explorar las posibles vías de negociación que <b>Washington</b> podría entablar con la dirigencia cubana. Esta se encuentra presionada tras las últimas medidas adoptadas por la administración Trump, especialmente después del decreto ejecutivo que declaró a la isla como una <b>'amenaza inusual y extraordinaria'</b> para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.'Cuba caerá muy pronto, por cierto. No está relacionado (con el tema en discusión), pero Cuba también caerá. Están deseando llegar a un acuerdo. (...) Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a Marco (Rubio) con eso y veremos cómo funciona. Estamos muy concentrados en esto ahora mismo', afirmó Trump a Bash durante la conversación telefónica.Acto seguido, Trump dejó claro que la situación política de <b>Cuba</b> es un asunto que sigue desde hace cinco décadas, mucho antes de siquiera pensar en ocupar la <b>Casa Blanca</b>.'Llevo 50 años observándolo, y ahora ha caído en mis manos. Ha caído, pero al fin y al cabo ha caído en mis manos. Y lo estamos haciendo muy bien. Lo estamos haciendo muy bien', reiteró el mandatario, al tiempo que señaló que solo era 'cuestión de tiempo' para que los <b>cubanoamericanos</b> pudieran finalmente regresar a su país de origen.De este modo, Trump delineó el próximo punto en la agenda de su secretario de Estado: 'queremos ocuparnos de esa Cuba especial'.'Está esperando. Pero dice: ‘Terminemos con esto primero’. Podríamos hacerlo todo a la vez, pero ocurren cosas malas. Si observamos a los países a lo largo de los años, vemos que si lo hacemos todo demasiado rápido ocurren cosas malas. No vamos a permitir que nada malo le pase a este país', explicó Trump, en línea con su modo de abordar la política internacional, actualmente en pleno despliegue.