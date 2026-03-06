  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Donald Trump afirma que “Cuba caerá muy pronto” y encarga a Marco Rubio liderar el diálogo con La Habana

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, por ahora, prefiere concentrarse en su gestión del conflicto con Irán.
El presidente de Estados Unidos Donald Trump, por ahora, prefiere concentrarse en su gestión del conflicto con Irán. EFE
Por
José Vilar
  • 06/03/2026 12:39
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump reveló que encargó al secretario de Estado Marco Rubio gestionar posibles vías de diálogo con La Habana, mientras su administración por ahora mantiene como prioridad el conflicto con Irán

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este viernes 6 de marzo, en una entrevista concedida a la cadena CNN, que Cuba “caerá muy pronto”, aunque señaló que primero planea concentrarse en la guerra con Irán.

Durante una conversación con la periodista de la citada cadena Dana Bash, Trump reveló que encargó al secretario de Estado Marco Rubio manejar el diálogo con las autoridades de La Habana y explorar las posibles vías de negociación que Washington podría entablar con la dirigencia cubana. Esta se encuentra presionada tras las últimas medidas adoptadas por la administración Trump, especialmente después del decreto ejecutivo que declaró a la isla como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

“Cuba caerá muy pronto, por cierto. No está relacionado (con el tema en discusión), pero Cuba también caerá. Están deseando llegar a un acuerdo. (...) Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a Marco (Rubio) con eso y veremos cómo funciona. Estamos muy concentrados en esto ahora mismo”, afirmó Trump a Bash durante la conversación telefónica.

Acto seguido, Trump dejó claro que la situación política de Cuba es un asunto que sigue desde hace cinco décadas, mucho antes de siquiera pensar en ocupar la Casa Blanca.

“Llevo 50 años observándolo, y ahora ha caído en mis manos. Ha caído, pero al fin y al cabo ha caído en mis manos. Y lo estamos haciendo muy bien. Lo estamos haciendo muy bien”, reiteró el mandatario, al tiempo que señaló que solo era “cuestión de tiempo” para que los cubanoamericanos pudieran finalmente regresar a su país de origen.

De este modo, Trump delineó el próximo punto en la agenda de su secretario de Estado: “queremos ocuparnos de esa Cuba especial”.

“Está esperando. Pero dice: ‘Terminemos con esto primero’. Podríamos hacerlo todo a la vez, pero ocurren cosas malas. Si observamos a los países a lo largo de los años, vemos que si lo hacemos todo demasiado rápido ocurren cosas malas. No vamos a permitir que nada malo le pase a este país”, explicó Trump, en línea con su modo de abordar la política internacional, actualmente en pleno despliegue.

VIDEOS
Lo Nuevo