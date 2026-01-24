El día en que Olmedo Javier Núñez volvió a pisar Panamá

Su historia de terror comenzó el 10 de junio, cuando el buque Huayquerí N35, en el que trabajaba como marino en labores de búsqueda arqueológica, recibió por radio un aviso de supuesta inspección. Militares armados abordaron la nave. 'Les advertí que estaban entrando a un barco con bandera panameña y que no debían subir armados', relató. No importó. Los acusaron de ser agresores de la patria, de terrorismo. Al día siguiente, el 11 de junio, el régimen venezolano confirmó la retención del buque, alegando que se encontraba en una zona marítima restringida. Panamá solicitó información. El silencio fue la respuesta.Desde entonces, el tiempo dejó de avanzar. La incomunicación fue casi absoluta. Durante semanas, su familia no supo dónde estaba ni en qué condiciones se encontraba. 'Hasta el 5 de octubre nos dieron oportunidad de una llamada tras la visita de la cónsul de Panamá en Caracas, Susana Thornhill', recordó. Diez, quince minutos para escuchar voces conocidas, para confirmar que seguían vivos, de un lado y del otro. También tenía derecho a una hora de sol, un respiro mínimo en una rutina diseñada para quebrar. Durante su reclusión fue separado en pequeños grupos. Los reclusos eran distribuidos en cubículos donde convivían dos personas por celda. Compartió espacios con colombianos, alemanes, rusos, franceses y otros extranjeros. 'Intentábamos apoyarnos entre nosotros', contó. La alimentación era limitada, apenas regular. Perdió peso. El cuerpo se iba adelgazando, pero la esperanza resistía. 'Yo confiaba en que iba a salir', aseveró.La cárcel Rodeo I, en Caracas, fue uno de los escenarios más duros. 'Era tedioso', resumió. Veintitrés horas encerrado. Una hora de patio en un espacio reducido. 'A veces nos hacían creer que íbamos a salir. Nos sacaban, nos llevaban a otro sitio y después nos devolvían'. La esperanza administrada como castigo psicológico.Esa tortura no siempre dejaba marcas visibles. 'Jugaban con tu cabeza', explicó. Cada vez que lo llamaban, que lo sacaban, que le cortaban el cabello o la barba, no sabía si era para salir o para volver a entrar. 'Muchas veces salías y te volvían a meter al penal para desmoralizarte'.También hubo castigo físico. Relató que lo subían a un cuarto piso, lo desnudaban, lo esposaban con las manos hacia atrás y lo obligaban a dormir en el piso de concreto, sin sábanas ni colchón, expuesto a un frío intenso. 'Te amenazaban. Decían: ‘Aquí van a conocer al diablo’'. Los acusaban de terroristas, financiadores del terrorismo. 'Nosotros somos marinos. Panamá no tiene terroristas', dijo.En esos momentos, la fe se volvió refugio. 'Más que todo, pedirle a Dios y pensar en mi familia', confesó. Hubo instantes en los que creyó que no saldría. La cárcel se fortificaba. Todo parecía prepararse para algo inminente.