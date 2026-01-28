Indra y la CAF firman un acuerdo estratégico para acelerar la digitalización de los servicios públicos en América Latina

El grupo español Indra y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) firmaron este martes 27 de enero un acuerdo estratégico para promover y desarrollar proyectos conjuntos orientados a la digitalización avanzada y a la modernización tecnológica de los servicios públicos e infraestructuras claves de América Latina y el Caribe.

El acuerdo – firmado en la antesala del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 del CAF – une la capacidad regional del Banco de Desarrollo de América Latina con la experiencia, el conocimiento sectorial y las capacidades tecnológicas del Grupo Indra, que se proyecta ahora en iniciativas conjuntas orientadas a la modernización del Estado y a la prestación de servicios públicos esenciales en la región latinoamericana y caribeña.

En este sentido, Indra y la CAF trabajarán conjuntamente en la identificación, estructuración y desarrollo de proyectos de alto nivel para ámbitos estratégicos como el gobierno digital, ciberseguridad, movilidad inteligente, gestión del tráfico aéreo y uso de analítica avanzada e inteligencia artificial, así como aquellas iniciativas de inversión vinculadas directamente con la transformación digital del sector público.

El presidente de CAF Sergio Díaz-Granados afirmó que “la transformación digital es un habilitador fundamental del desarrollo sostenible en nuestra región”. “Este acuerdo con Indra Group nos permitirá identificar y estructurar proyectos de alto impacto que fortalezcan las capacidades institucionales de nuestros países miembros, mejoren la eficiencia del Estado y, sobre todo, acerquen servicios públicos de calidad a millones de ciudadanos latinoamericanos y caribeños”, añadió.

Por su parte, el presidente de la empresa Indra Ángel Escribano aseguró que “la firma de este acuerdo con CAF refuerza el compromiso de Indra Group con el desarrollo de América Latina y el Caribe y con el fortalecimiento de los servicios públicos como pilar del progreso económico y social”. Asímismo, Escribano aseguró que la colaboración con la principal institución financiera multilateral de la región refleja la vocación de Indra por “aportar conocimiento, tecnología y experiencia internacional al servicio de los ciudadanos y de las instituciones públicas”.

El consejero delegado de Indra Group José Vicente de los Mozos enfatizó que “el acuerdo con CAF se enmarca en la hoja de ruta estratégica de Indra Group para consolidar nuestra posición como socio tecnológico de referencia en América Latina y el Caribe”. “Nos permite identificar y estructurar iniciativas de alto impacto en ámbitos clave como la digitalización avanzada de los servicios públicos, la gestión de datos y la inteligencia artificial aplicada, alineando nuestras capacidades con las prioridades de desarrollo de la región y con una clara orientación a resultados”.