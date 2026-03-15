Ciudad del Saber: 25 años impulsando innovación, prosperidad y competitividad para Panamá

A 25 años de su creación, Ciudad del Saber opera como una plataforma de interés público que reúne empresas, conocimiento y cooperación internacional en Panamá. Hoy su campus reúne más de 260 organizaciones, genera 11,378 empleos y aporta 314 millones de dólares en actividad económica anual, contribuyendo al crecimiento del ecosistema de innovación, emprendimiento y posicionamiento internacional del país.

Ubicada en el antiguo sitio de la base militar de Clayton, hoy transformado en un campus de conocimiento, ciencia aplicada y cooperación internacional, Ciudad del Saber se ha convertido en un espacio que articula talento, investigación y emprendimiento para desarrollar soluciones a los principales desafíos del país y la región.

Durante este cuarto de siglo, el proyecto ha contribuido a posicionar a Panamá como un punto de encuentro para la investigación, el emprendimiento y los negocios responsables, fortaleciendo la capacidad del país para competir en una economía global basada cada vez más en el conocimiento y consolidándolo un hub regional de innovación, formación de talento calificado y colaboración internacional.

En este entorno, el ecosistema de Ciudad del Saber ha facilitado la llegada y el crecimiento en Panamá de empresas innovadoras, emprendimientos tecnológicos y organizaciones internacionales que encuentran en el campus un espacio propicio para la colaboración, la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones con impacto regional y global.

En 2024, las organizaciones que operan dentro del campus registraron B/. 783.6 millones en valor bruto de producción (ventas), B/. 469.7 millones en consumo intermedio (compras) y B/. 314 millones en valor agregado o aporte al Producto Interno Bruto, reflejando el impacto económico directo de este ecosistema en la economía nacional.

Con la visión de sostener estos aportes económicos y sociales al país, Ciudad del Saber ha sido garante de la continuidad de proyectos estratégicos para Panamá a lo largo de cinco administraciones gubernamentales, sirviendo como articulador entre el Estado, el sector empresarial y las organizaciones sin fines de lucro para impulsar soluciones innovadoras a los problemas del presente y el futuro.