Ciudad del Saber: 25 años impulsando innovación, prosperidad y competitividad para Panamá

De cara a los próximos años, Ciudad del Saber continuará fortaleciendo su papel como plataforma para la innovación, el desarrollo sostenible y la colaboración multisectorial.'Luego de alcanzar el hito de nuestros primeros 25 años, y por tercera vez, desde que el Estado panameño confiase en este proyecto de interés público, realizamos junto a la reconocida firma IPSOS un estudio para medir el impacto económico y social de Ciudad del Saber. Los resultados hablan por sí solos: un proyecto que impulsa la economía y contribuye al desarrollo social y a un futuro más equitativo, próspero y sostenible para Panamá'. Jorge Arosemena R., Presidente Ejecutivo de Fundación Ciudad del Saber