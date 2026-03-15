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Vida y cultura

Ciudad del Saber: 25 años impulsando innovación, prosperidad y competitividad para Panamá

Hoy su campus reúne más de 260 organizaciones, genera 11,378 empleos y aporta 314 millones de dólares en actividad económica anual, contribuyendo al crecimiento del ecosistema de innovación, emprendimiento y posicionamiento internacional del país.
Hoy su campus reúne más de 260 organizaciones, genera 11,378 empleos y aporta 314 millones de dólares en actividad económica anual, contribuyendo al crecimiento del ecosistema de innovación, emprendimiento y posicionamiento internacional del país.
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Redacción La Estrella de Panamá
  • 16/03/2026 00:00
Un ecosistema que conecta conocimiento, empresas y cooperación internacional para impulsar el desarrollo sostenible y la competitividad del país

A 25 años de su creación, Ciudad del Saber opera como una plataforma de interés público que reúne empresas, conocimiento y cooperación internacional en Panamá. Hoy su campus reúne más de 260 organizaciones, genera 11,378 empleos y aporta 314 millones de dólares en actividad económica anual, contribuyendo al crecimiento del ecosistema de innovación, emprendimiento y posicionamiento internacional del país.

Ubicada en el antiguo sitio de la base militar de Clayton, hoy transformado en un campus de conocimiento, ciencia aplicada y cooperación internacional, Ciudad del Saber se ha convertido en un espacio que articula talento, investigación y emprendimiento para desarrollar soluciones a los principales desafíos del país y la región.

Durante este cuarto de siglo, el proyecto ha contribuido a posicionar a Panamá como un punto de encuentro para la investigación, el emprendimiento y los negocios responsables, fortaleciendo la capacidad del país para competir en una economía global basada cada vez más en el conocimiento y consolidándolo un hub regional de innovación, formación de talento calificado y colaboración internacional.

En este entorno, el ecosistema de Ciudad del Saber ha facilitado la llegada y el crecimiento en Panamá de empresas innovadoras, emprendimientos tecnológicos y organizaciones internacionales que encuentran en el campus un espacio propicio para la colaboración, la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones con impacto regional y global.

En 2024, las organizaciones que operan dentro del campus registraron B/. 783.6 millones en valor bruto de producción (ventas), B/. 469.7 millones en consumo intermedio (compras) y B/. 314 millones en valor agregado o aporte al Producto Interno Bruto, reflejando el impacto económico directo de este ecosistema en la economía nacional.

Con la visión de sostener estos aportes económicos y sociales al país, Ciudad del Saber ha sido garante de la continuidad de proyectos estratégicos para Panamá a lo largo de cinco administraciones gubernamentales, sirviendo como articulador entre el Estado, el sector empresarial y las organizaciones sin fines de lucro para impulsar soluciones innovadoras a los problemas del presente y el futuro.

Innovación y talento desde Panamá

En los últimos cinco años, más de 300 startups han sido incubadas en Ciudad del Saber, generando más de 21 millones de dólares en ingresos. El portafolio actual del ecosistema alcanza un valor estimado de 1.8 millones de dólares, dentro del cual 24 startups han recibido capital semilla.

Además, más de 13,000 emprendedores han sido acompañados a través de programas de incubación y aceleración, y más de 8,000 mujeres han sido capacitadas para ampliar sus oportunidades en el mercado.

Actualmente, el campus también alberga 34 organismos internacionales, 135 organizaciones dedicadas a innovación, tecnología, educación y ciencia, y más de 25 programas académicos, consolidando un entorno único para el intercambio de conocimiento y la cooperación regional.

Un espacio de encuentro para la comunidad

Más allá de su rol como hub de innovación, Ciudad del Saber se ha consolidado como un espacio abierto que conecta a personas, organizaciones y comunidades.

Cada año, más de 4 millones de personas visitan el campus para participar en actividades académicas, conferencias, encuentros y espacios de diálogo que promueven el intercambio de ideas y la participación ciudadana.

Además del desarrollo institucional y económico del campus, el proyecto ha contemplado la protección de una reserva forestal de 21 hectáreas, resguardada como espacio para la investigación científica, la educación ambiental y la conservación de biodiversidad.

El campus ha servido también como un laboratorio de innovación urbana y buenas prácticas en restauración arquitectónica, donde se han implementado soluciones sostenibles en edificios, aceras y espacios públicos replicables en todo el país.

Mirando hacia el futuro

De cara a los próximos años, Ciudad del Saber continuará fortaleciendo su papel como plataforma para la innovación, el desarrollo sostenible y la colaboración multisectorial.

“Luego de alcanzar el hito de nuestros primeros 25 años, y por tercera vez, desde que el Estado panameño confiase en este proyecto de interés público, realizamos junto a la reconocida firma IPSOS un estudio para medir el impacto económico y social de Ciudad del Saber. Los resultados hablan por sí solos: un proyecto que impulsa la economía y contribuye al desarrollo social y a un futuro más equitativo, próspero y sostenible para Panamá”. Jorge Arosemena R., Presidente Ejecutivo de Fundación Ciudad del Saber

Sobre Ciudad del Saber

La Fundación Ciudad del Saber es una organización privada sin fines de lucro que gestiona un campus internacional dedicado a la innovación, la ciencia, el emprendimiento, la cultura y la cooperación internacional en Panamá, promoviendo la colaboración entre empresas, academia, organismos internacionales y sociedad civil para impulsar el desarrollo sostenible del país.

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