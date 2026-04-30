Thomas Christiansen rompe el silencio sobre Kadir Barría: ‘Me ha gustado lo que he visto’

A menos de 50 días para que inicie a rodar la pelota en la Copa Mundial de la FIFA 2026, las selecciones empiezan a pulir su lista final de los 26 convocados de cara a la final del certamen. Uno de ellos es el entrenador de la selección de Panamá, Thomas Christiansen.

El director técnico, quien guio al equipo a su segunda Copa Mundial de la FIFA, tiene la ardua misión de definir la lista final de convocados para esta importante cita, en la que aún hay varios nombres sobre la mesa que pelean su sitio como son Kadir Barría y Fidel Escobar.

En entrevista con la cadena televisiva, ESPN, Christiansen confirmó que le sigue la pista al jugador de 19 años del Botafogo, así como también fue enfático en que los números del zaguero con la selección y el club deben ser similares, situación que en estos momentos no se cumple.

“Vamos a ver en que queda el tema de la suspensión, esperemos que se la quiten o quede en algo mínimo. Ya está otra vez sobre el terreno de juego, está jugando y hemos estado en comunicación. Hace pocos días hable con él, con el preparador físico de su club y estamos encima de él para mejorar esos números de partidos, de entrenamientos. La exigencia que él tiene con la selección no es la misma que está mostrando con el equipo. Los números son muy dispersos y queremos estar encima de eso”, resaltó el entrenador de Panamá

La mala fortuna con Escobar no acaba. El jugador del Saprissa regresó por todo lo alto en la final de Copa de la Liga ante el Guadalupe en la victoria 5-0. El panameño de 31 años volvió con gol e incluso antes de este compromiso vio algunos minutos ante Municipal Liberia y disputó los 90 minutos ante la Liga Deportiva Alajuelense.

Ante el Puntarenas, Escobar tuvo un intercambio de palabras con uno de los comisionados el partido lo que derivó su expulsión del encuentro. Su sanción final fue la suspensión de tres partidos, por lo que, aunque el Saprissa llegue a la final del torneo, Escobar no podrá jugar el partido.

Por otra parte, Christiansen habló sobre la actualidad de Barría, quien ha empezado a entrar poco a poco dentro del 11 titular del Botafogo, esto con apenas 18 años.

“Me ha gustado lo que he visto de Kadir, pero vamos a ver hasta la lista final. Es un chico joven que tiene un futuro muy bueno, pero necesita también poco a poco adaptarse a las exigencias. Ahora está en un buen club, en una liga exigente, jugando un par de minutos, está con la sub-20 y estamos haciéndole un seguimiento”, dijo el español-danés.

Christiansen será el segundo entrenador en dirigir a Panamá en una Copa del Mundo, es por ello que el entrenador toma este reto muy especial, pero con la seriedad que se merece llegar a un torneo como este a competir.

“Tengo mucha ilusión, si ahora mismo cierro los ojos y estoy escuchando el himno de Panamá ante Ghana, me hace pensar un poco en estos casi seis años al frente de la selección de Panamá”. “Por todo lo que hemos pasado, momentos buenos, momentos malos, pero el sacrifico que hemos hecho porque el estar tantos años alejado de tu familia, de tus hijos que son tiempos valiosos que haz perdido con ellos...al final cuando piensas atrás ha valido la pena porque hemos conseguido todo esto, pero el no estar con ellos también duele. Al final con la clasificación del mundial todo compensa y queda disfrutarlo”, señaló Christiansen.

Por último, el entrenador apuntó a que irán a competir en la cita mundialista, aunque es consciente del difícil reto que tiene por delante de clasificarse a la siguiente ronda. “Mi sueño ideal es hacer un buen Mundial, competir en lo mejor posible y pasar de grupo”, apuntó Christiansen.