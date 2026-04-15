Thomas Christiansen sobre Fidel Escobar: ‘Si tengo que dar la lista hoy, no entraría’

En las últimas semanas, el defensor panameño Fidel Escobar ha sido el protagonista de muchos diarios, esto debido a su inactividad en los últimos meses con el Saprissa por una lesión lumbar. El de 31 años es un fijo en la selección de Panamá, sin embargo debido a su baja de casi cuatro meses lo ha puesto en peligro para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tuvieron que pasar 113 días para que Escobar saltara nuevamente al terreno de juego con el club tico y lo hizo frente al Municipal Liberia. A pesar de su regreso, para el técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, esto no es suficiente para llevarlo al Mundial.

El entrenador fue claro y en una entrevista con el periodista tico, Yashin Quesada, expresó que al día de hoy “no entraría en la convocatoria final”. Esto debido a su poco rodaje sobre el terreno de juego, así como también su falta de competitividad, tema que se acusa mucho cuando un jugador es baja por tiempo prolongado.

“Si tengo que dar la lista hoy, no entraría. No tiene ritmo de competencia y eso es lo que necesitamos. No queremos un jugador que aguante solo 10 minutos porque para meterle a los 10 minutos finales...necesitamos otro que pueda competir en todos los partidos”, resaltó Christiansen.

Es sabido que Escobar es uno de los hombres de confianza para Christiansen y sus números lo avalan. Desde que llegó al banquillo panameño, el defensor ha salido de partido en la gran mayoría de los cotejos dirigidos por Christiansen. Sin embargo, esa confianza solo se traduce si su estado de forma es óptima para el combinado panameño.

A pesar de tomar la difícil decisión de dejarlo afuera de la lista final si tuviera que escoger en este preciso momento, Christiansen no le cerró la puerta y aseguró que el defensor está en la prelista y podría tener un hueco en ese listado final para el Mundial.

“Fidel ha sido un fijo en las convocatorias y si el está al 100%, como lo hemos tenido últimamente, tiene un hueco en el Mundial o lo podría tener. Pero nos tiene que demostrar mucho más para poder asegurar su puesto”, advirtió Christiansen.

En esa misma línea, el entrenador habló sobre el seguimiento que se le ha dado a Escobar, así como también a Tomás Rodríguez, jugador que también milita en el Saprissa. En ese contexto, también hizo un llamado de atención para que “se ponga a las pilas” en el tramo final del campeonato tico.

“Tenemos una lista larga de jugadores que le venimos haciendo seguimiento, igual que a Tomás Rodríguez. Fidel es otro de los jugadores que le seguimos. Hemos estado en conversaciones con él, su evolución, su peso, cuando entrenaba...todo esto le hacemos su debido seguimiento. Lo que necesitamos ahora es que se ponga a las pilas, que juegue, que sume minutos, pero sobre todo que compita al nivel exigido para nuestra selección”.

“Si él (Escobar) empieza a jugar, coge ritmo, en los entrenamientos va a tope e incluso si hace trabajo individual para ponerse a tono puede llegar. En sus manos está la posibilidad de jugar y también en el entrenador de ponerlo a jugar”, destacó Christiansen.

El seleccionador también tuvo la oportunidad de hablar precisamente de Tomás Rodríguez, quien ha estado en el ojo del huracán de las críticas en Costa Rica luego de errar un penal en el partido ante el Municipal Liberia.

Los aficionados del Saprissa han empezado a exigirle más al jugador panameño, quien tan solo ha podido anotar tres goles en 15 partidos disputados hasta el momento.

A pesar de ello, Christiansen confirmó que tanto él como Escobar están en la prelista para el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

“Tomás tuvo esa oportunidad de irse a Olimpia de Paraguay , tampoco puedo opinar de algo que no se que pasó a fondo, así como tampoco puedo empujarle el pie para que anote el penal. El que lo tira es el único que lo puede fallar y ese no es un problema mayor. Lo que si tiene que hacer es jugar, olvidarse de esa situación y pensar en lo que viene. Debe mentalizarse que de aquí a lo que viene del Mundial hay que jugar. Él está esta en la lista grande, así como Fidel”, resaltó.

Por último, el entrenador reveló que de los legionarios que militan en Costa Rica, tan solo Rodríguez y Escobar están en la prelista. Otros jugadores como Jorman Aguilar y Martín Morán no están contemplados.

“Ahora mismo estamos enfocados en la lista grande y ahí de Costa Rica solo tenemos a Tomás y a Fidel”, afirmó Christiansen.

Del campeonato regular, al Saprissa tan solo le quedan los partidos ante la Liga Deportiva Alajuelense, Guadalupe y Puntarenas. Eso quiere de decir que, sin contar esa posible clasificación a los play-off, a Escobar tan solo le quedarán 270 minutos al zaguero para convencer a Christiansen para entrar al Mundial 2026.