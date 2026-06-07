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La guerra en Oriente Medio cumple 100 días y siguen los bombardeos

La guerra en Oriente Medio cumple 100 días y siguen los bombardeos
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  • 08/06/2026 00:00
El conflicto, desatado el 28 de febrero por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, ha golpeado a varios países del Oriente Medio y ha tambaleado la economía mundial. La situación en el estrecho de Ormuz ha agudizado los enfrentamientos

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Estados Unidos afirma haber derribado dos drones iraníes en el estrecho de Ormuz, un nuevo episodio de tensión en la guerra en Oriente Medio que estalló hace cien días.

Aunque las negociaciones de paz parecen estancadas, Pakistán, que actúa como mediador, prosigue sus esfuerzos.

El ministro del Interior paquistaní, Mohsen Naqvi, realizó una nueva visita a Teherán, donde entregó una “carta especial” al jefe de la diplomacia iraní, según la televisión estatal.

La misiva, dirigida al líder supremo, Mojtaba Jamenei, contiene “un mensaje muy importante”, subrayó Naqvi sin revelar su contenido.

Irán y Estados Unidos han guardado silencio en los últimos días sobre las conversaciones, lejos de las declaraciones positivas de mayo sobre un protocolo de acuerdo.

En 100 días, la guerra —desatada el 28 de febrero por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán— ha golpeado a varios países del Oriente Medio y ha tambaleado la economía mundial.

Desde el alto el fuego del 8 de abril, las hostilidades habían cesado casi por completo. Sin embargo, han resurgido recientemente, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, una ruta marítima estratégica para los hidrocarburos controlados por Teherán.

“Tengo la sensación de que esta situación va a prolongarse durante un tiempo: una especie de estado suspendido en el que unos lanzan misiles, otros envían drones”, declaró a la AFP Farhad, un chef de 35 años en Teherán.

La vida se ha vuelto “cada vez más difícil, incluso antes de esta guerra”, añade. “Cosas que hace solo unos meses podríamos plantearnos comprar son ahora sueños o cuentos de hadas”.

Negociaciones ‘engorrosas’

El Ejército estadounidense anunció de madrugada haber derribado dos drones iraníes que amenazaban el tráfico marítimo internacional en el estrecho.

“Las fuerzas estadounidenses siguen en alerta y listas para seguir defendiéndose de la agresión iraní”, declaró el Mando Central de Estados Unidos en Oriente Medio (Centcom).

Una anterior interceptación de drones y varios ataques contra instalaciones de radares iraníes habían llevado a Teherán a lanzar el sábado una salva de misiles contra Baréin y Kuwait, aliados de Estados Unidos.

Mohsen Rezaei, asesor militar del ayatolá Jamenei, declaró a CNN el viernes que “las negociaciones están en un punto muerto”, y puso como condición para avanzar el desbloqueo de 24.000 millones de dólares de activos iraníes congelados en el extranjero.

Sin embargo, Washington podría intentar utilizar esos fondos para sufragar los daños causados ​​por los ataques iraníes contra los aliados del Golfo, según una fuente conocedora de la opinión del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El canciller iraní, Abás Araqchi, calificó las negociaciones con Estados Unidos como “muy engorrosas”, en una entrevista con la CNN publicada el domingo.

“El principal problema de negociar con esta administración es que hay que enfrentarse a tantos cambios de postura, a que se mueven las reglas del juego, a declaraciones diferentes, a comentarios contradictorios”, afirmó.

Hostilidades en Líbano

Paralelamente, las hostilidades continúan en el otro frente del conflicto, Líbano, desde donde se lanzaron este domingo proyectos contra Israel, a pesar de un alto el fuego teóricamente vigente.

El conflicto estalló el 2 de marzo, cuando el movimiento libanés proiraní Hezbolá atacó a Israel para vengar la muerte del anterior líder iraní, Alí ​​Jamenei.

Este domingo la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que el Ejército atacó centros de mando del grupo chiita en los suburbios del sur de Beirut “en respuesta a los disparos de Hezbolá contra territorio israelí”.

La agencia de noticias libanesa NNA afirmó que los ataques tuvieron como objetivo dos apartamentos. Un fotógrafo de la AFP supervisará dos viviendas dañadas en un edificio.

Desde marzo los ataques contra el Líbano han dejado al menos 3.613 muertos, según el último balance de las autoridades.

Del lado israelí, murieron 29 soldados y un contratista civil en el Líbano, según el ejército.

Irán exige que cualquier acuerdo con Estados Unidos incluya el fin de las hostilidades en territorio libanés entre Israel y el grupo proiraní, mientras que Washington preferiría tratar ambos temas por separado.

Las posturas de Teherán y Washington siguen muy alejadas en cuestiones como el conflicto en Líbano, los activos iraníes congelados en el extranjero, la energía nuclear y el control del estrecho de Ormuz.

Además Irán, que participa en el Mundial organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, denuncia un “trato discriminatorio” contra su delegación, ya que varios miembros del cuerpo técnico no han obtenido el visado para entrar en territorio estadounidense.

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