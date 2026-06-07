La guerra en Oriente Medio cumple 100 días y siguen los bombardeos

Estados Unidos afirma haber derribado dos drones iraníes en el estrecho de Ormuz, un nuevo episodio de tensión en la guerra en Oriente Medio que estalló hace cien días.

Aunque las negociaciones de paz parecen estancadas, Pakistán, que actúa como mediador, prosigue sus esfuerzos.

El ministro del Interior paquistaní, Mohsen Naqvi, realizó una nueva visita a Teherán, donde entregó una “carta especial” al jefe de la diplomacia iraní, según la televisión estatal.

La misiva, dirigida al líder supremo, Mojtaba Jamenei, contiene “un mensaje muy importante”, subrayó Naqvi sin revelar su contenido.

Irán y Estados Unidos han guardado silencio en los últimos días sobre las conversaciones, lejos de las declaraciones positivas de mayo sobre un protocolo de acuerdo.

En 100 días, la guerra —desatada el 28 de febrero por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán— ha golpeado a varios países del Oriente Medio y ha tambaleado la economía mundial.

Desde el alto el fuego del 8 de abril, las hostilidades habían cesado casi por completo. Sin embargo, han resurgido recientemente, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, una ruta marítima estratégica para los hidrocarburos controlados por Teherán.

“Tengo la sensación de que esta situación va a prolongarse durante un tiempo: una especie de estado suspendido en el que unos lanzan misiles, otros envían drones”, declaró a la AFP Farhad, un chef de 35 años en Teherán.

La vida se ha vuelto “cada vez más difícil, incluso antes de esta guerra”, añade. “Cosas que hace solo unos meses podríamos plantearnos comprar son ahora sueños o cuentos de hadas”.