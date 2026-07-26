13 femicidios en seis meses: así se distribuyen los casos en Panamá

Un total de <b>13 femicidios se han registrado en Panamá en lo que va de 2026</b>, de acuerdo con cifras oficiales. Los casos se concentran principalmente en <b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá </a>y <a href="/tag/-/meta/san-miguelito">San Miguelito</a></b>, con tres víctimas cada una.Panamá Oeste y Chiriquí contabilizan <b>dos femicidios cada una</b>, mientras que Veraguas, Coclé y Colón <b>registran un caso respectivamente</b>.Ante esta realidad, la <b><a href="/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion">Procuraduría General de la Nación (PGN)</a></b>, a través de su Sección Especializada de Homicidio y Femicidio, informó que ha logrado <b>siete condenas por este delito entre 2025 y 2026</b>.De acuerdo con la institución,<b> al cierre de 2025 se obtuvieron cuatro condenas, mientras que durante 2026 se han alcanzado tres</b>. En cada uno de estos procesos, la Fiscalía logró demostrar ante los tribunales la vinculación de los responsables con los hechos investigados.La PGN reiteró su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas y transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia cuando corresponda, en apego a la Constitución y las leyes.