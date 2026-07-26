13 femicidios en seis meses: así se distribuyen los casos en Panamá

Un total de 13 femicidios se han registrado en Panamá en lo que va de 2026, de acuerdo con cifras oficiales. Los casos se concentran principalmente en Panamá y San Miguelito, con tres víctimas cada una. Panamá Oeste y Chiriquí contabilizan dos femicidios cada una, mientras que Veraguas, Coclé y Colón registran un caso respectivamente. Ante esta realidad, la Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de su Sección Especializada de Homicidio y Femicidio, informó que ha logrado siete condenas por este delito entre 2025 y 2026. De acuerdo con la institución, al cierre de 2025 se obtuvieron cuatro condenas, mientras que durante 2026 se han alcanzado tres. En cada uno de estos procesos, la Fiscalía logró demostrar ante los tribunales la vinculación de los responsables con los hechos investigados. La PGN reiteró su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas y transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia cuando corresponda, en apego a la Constitución y las leyes.

Atención a víctimas

La violencia contra las mujeres también se refleja en las estadísticas de atención a víctimas que maneja el Ministerio Público. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, las unidades de atención registraron un incremento en el número de personas atendidas durante los últimos años. En 2024 fueron atendidas aproximadamente 25,104 personas, de las cuales 8,685 estaban relacionadas con delitos contra la libertad y la integridad sexual. En 2025, la cifra aumentó a unas 31,133 personas atendidas, entre ellas 9,531 víctimas vinculadas a este tipo de delitos. Mientras que, hasta junio de 2026, las unidades habían atendido a 17,348 personas, de las cuales 4,558 correspondían a víctimas de delitos sexuales. Los delitos contra la libertad y la integridad sexual representan la segunda mayor incidencia de atención de estas unidades. Panamá concentra la mayor incidencia de atención debido a su población y demanda de servicios, seguida por provincias como Chiriquí, Colón, Coclé y Panamá Oeste. La mayor cantidad de víctimas atendidas por delitos sexuales se encuentra en el rango de 10 a 17 años, principalmente niñas y adolescentes.

Agresores son personas conocidas