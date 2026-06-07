Medidas cautelares no privativas: detectan más incumplimientos

Un nuevo operativo de la Policía Nacional para verificar el cumplimiento de medidas cautelares distintas a la detención dejó al descubierto nuevos incumplimientos de las órdenes judiciales.

Durante las inspecciones realizadas a nivel nacional el último fin de semana de mayo, se verificaron 80 casos de personas sujetas a medidas cautelares. De ellas, 15 no fueron ubicadas, es decir, no se encontraban en el lugar donde debían estar, de acuerdo con la orden emitida por el juez.

Estos 15 casos se suman a los siete detectados a principios del mes pasado, cuyos implicados tampoco fueron localizados cuando agentes de la Policía Nacional inspeccionaron sus residencias o verificaron si permanecían en la provincia donde debían cumplir las medidas cautelares.

Al igual que en la ocasión anterior, entre quienes incumplieron las medidas cautelares figuran personas vinculadas a delitos de pandillerismo y homicidio. Incluso, uno de los casos corresponde a una persona vinculada a una investigación por violación que cuenta con permiso laboral en el distrito de San Miguelito.

De las 15 personas que no fueron ubicadas al momento de la verificación, nueve pertenecen a la provincia de Colón, una de las regiones del país donde se han incrementado los homicidios y los niveles de inseguridad. De estas nueve personas, cinco son procesadas por homicidio y cuatro por pandillerismo.

Otros tres casos se registraron en el distrito de San Miguelito, uno en Panamá Norte, uno en la p rovincia de Darién y otro en la provincia de Coclé. El informe de la Policía Nacional, al que tuvo acceso La Estrella de Panamá, no especifica si los 15 corresponden a personas procesadas o si entre ellas hay beneficiarios de libertad condicional que estarían incumpliendo las medidas impuestas.

Una fuente de la Policía Nacional manifestó su preocupación por estas violaciones a las medidas cautelares, ya que pareciera que no existe una autoridad encargada de fiscalizar el cumplimiento de las decisiones judiciales. Tanto en el Ministerio Público como en el Órgano Judicial no existe claridad sobre esta materia.

Durante el primer operativo realizado a principios de mayo, además de detectar siete casos de incumplimiento de medidas cautelares, los agentes de la Policía encontraron armas de fuego con permisos legales a nombre de familiares en las residencias de cinco personas que mantenían la medida de casa por cárcel y que se encontraban en los inmuebles al momento de la inspección.