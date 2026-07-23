Mi Farma Digital: así podrás saber dónde está disponible tu medicamento en la CSS

La plataforma está disponible las 24 horas del día y puede utilizarse desde teléfonos móviles, computadoras o cualquier dispositivo con acceso a internet. Los usuarios podrán realizar búsquedas por nombre comercial o genérico del medicamento y conocer su disponibilidad por provincia y por instalación de salud, evitando traslados innecesarios, largas filas y gastos de transporte.Actualmente, la CSS reporta un <b>93 % de disponibilidad nacional de medicamentos</b>. La lista oficial de medicamentos está integrada por <b>572 fármacos</b>, distribuidos a través de una red conformada por <b>75 farmacias y tres centros de almacenamiento</b> en todo el país.El desarrollo de <b>Mi Farma Digital</b> implicó integrar y estandarizar miles de registros de inventarios, reservas de pacientes, consumo diario y movimientos de abastecimiento. Según la CSS, el sistema fue desarrollado íntegramente por servidores públicos panameños, entre ellos ingenieros, farmacéuticos y especialistas en logística, abastecimiento, tecnología y atención al usuario.La iniciativa responde a la directriz del presidente <b>José Raúl Mulino</b> de simplificar y hacer más transparentes los servicios públicos, mientras que la CSS proyecta a <b>Mi Farma Digital</b> como un modelo de transparencia farmacéutica en América Latina, orientado a fortalecer la confianza ciudadana y optimizar la gestión del abastecimiento de medicamentos.