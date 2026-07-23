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Mi Farma Digital: así podrás saber dónde está disponible tu medicamento en la CSS

La CSS pone en marcha Mi Farma Digital para facilitar la búsqueda de medicamentos
La CSS pone en marcha Mi Farma Digital para facilitar la búsqueda de medicamentos Roberto Barríos | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/07/2026 11:31
Los asegurados ya podrán consultar en línea la disponibilidad de medicamentos y conocer en qué instalaciones de la CSS pueden retirarlos.

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Los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya podrán consultar, de manera gratuita y en tiempo real, la disponibilidad de medicamentos a través de Mi Farma Digital, una plataforma que permite verificar si un fármaco está cubierto por la institución, si se encuentra disponible y en qué instalación de salud puede retirarse.

El director general de la CSS, Dino Mon, explicó que la herramienta no requiere usuario ni contraseña y fue diseñada para facilitar el acceso a la información sobre el abastecimiento de medicamentos.

”La consulta básica, que es la que va a realizar el público, consiste en ingresar el nombre del medicamento y la provincia donde se encuentra el asegurado. El sistema mostrará todas las unidades ejecutoras de la CSS donde está disponible ese medicamento, el inventario existente y para cuántos días alcanza ese abastecimiento”, explicó Mon.

La plataforma ofrece dos niveles de consulta. La primera responde a una pregunta sencilla: ¿dónde está el medicamento?; mientras que la segunda brinda información más detallada, como el historial del producto, su tipo de compra, proveedor, tipo de uso y otros datos relacionados con su gestión.

En caso de que un medicamento no esté disponible, el sistema mostrará un aviso informando su falta de existencia. Además, incorpora un sistema de “semáforos” que alerta cuando las existencias son bajas, con información de inventarios que se actualiza de forma permanente durante el día.

La CSS digitaliza la consulta de medicamentos con una plataforma disponible las 24 horas

La plataforma está disponible las 24 horas del día y puede utilizarse desde teléfonos móviles, computadoras o cualquier dispositivo con acceso a internet. Los usuarios podrán realizar búsquedas por nombre comercial o genérico del medicamento y conocer su disponibilidad por provincia y por instalación de salud, evitando traslados innecesarios, largas filas y gastos de transporte.

Actualmente, la CSS reporta un 93 % de disponibilidad nacional de medicamentos. La lista oficial de medicamentos está integrada por 572 fármacos, distribuidos a través de una red conformada por 75 farmacias y tres centros de almacenamiento en todo el país.

El desarrollo de Mi Farma Digital implicó integrar y estandarizar miles de registros de inventarios, reservas de pacientes, consumo diario y movimientos de abastecimiento. Según la CSS, el sistema fue desarrollado íntegramente por servidores públicos panameños, entre ellos ingenieros, farmacéuticos y especialistas en logística, abastecimiento, tecnología y atención al usuario.

La iniciativa responde a la directriz del presidente José Raúl Mulino de simplificar y hacer más transparentes los servicios públicos, mientras que la CSS proyecta a Mi Farma Digital como un modelo de transparencia farmacéutica en América Latina, orientado a fortalecer la confianza ciudadana y optimizar la gestión del abastecimiento de medicamentos.

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