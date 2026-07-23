Mi Farma Digital: así podrás saber dónde está disponible tu medicamento en la CSS

Los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya podrán consultar, de manera gratuita y en tiempo real, la disponibilidad de medicamentos a través de Mi Farma Digital, una plataforma que permite verificar si un fármaco está cubierto por la institución, si se encuentra disponible y en qué instalación de salud puede retirarse.

El director general de la CSS, Dino Mon, explicó que la herramienta no requiere usuario ni contraseña y fue diseñada para facilitar el acceso a la información sobre el abastecimiento de medicamentos.

”La consulta básica, que es la que va a realizar el público, consiste en ingresar el nombre del medicamento y la provincia donde se encuentra el asegurado. El sistema mostrará todas las unidades ejecutoras de la CSS donde está disponible ese medicamento, el inventario existente y para cuántos días alcanza ese abastecimiento”, explicó Mon.

La plataforma ofrece dos niveles de consulta. La primera responde a una pregunta sencilla: ¿dónde está el medicamento?; mientras que la segunda brinda información más detallada, como el historial del producto, su tipo de compra, proveedor, tipo de uso y otros datos relacionados con su gestión.

En caso de que un medicamento no esté disponible, el sistema mostrará un aviso informando su falta de existencia. Además, incorpora un sistema de “semáforos” que alerta cuando las existencias son bajas, con información de inventarios que se actualiza de forma permanente durante el día.