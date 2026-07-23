Mulino anuncia licitación de Isla Margarita y reitera reconstrucción de la Iglesia del Cristo Negro

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este jueves 23 de julio que el Gobierno prepara la próxima licitación del proyecto de Isla Margarita, en la provincia de Colón, como parte de las iniciativas destinadas a impulsar el desarrollo económico y turístico de la región.

El mandatario hizo el anuncio durante una gira por la ciudad de Colón, donde inauguró el estadio Armando Dely Valdés, y aseguró que esta obra será una de las principales apuestas de inversión para la provincia.

“Colón será parte fundamental con la licitación de Isla Margarita pronto”, afirmó Mulino.

El presidente señaló que el área permanece abandonada tras una serie de incumplimientos que provocaron la pérdida de la concesión otorgada anteriormente.

“Es un espacio abandonado y por completo objeto de múltiples acciones que no debieron haber pasado y que les costó perder la concesión de frente de mar y expropiar toda la tierra que tenían detrás de la costa”, expresó.

Además del proyecto de Isla Margarita, Mulino destacó que este año comenzó el proceso de ampliación de la Zona Libre de Colón, iniciativa que, según dijo, busca fortalecer la actividad comercial de uno de los principales motores económicos del país.

Durante su intervención también reiteró su compromiso con la reconstrucción de La Iglesia del Cristo Negro de Portobelo, una obra que calificó como un compromiso personal adquirido con los colonenses y con los devotos del patrono.

El mandatario indicó que la primera etapa del proyecto registra avances importantes y manifestó su expectativa de inaugurarla antes de finalizar 2026.

“Vi fotos ayer que me compartieron el secretario de Metas y la ministra de Cultura. El Cristo Negro de ustedes y de todos los panameños tendrá su nueva iglesia en Colón para beneficio de sus santos y de sus devotos”, señaló.

Mulino añadió que espera que el nuevo templo se convierta en un espacio digno para las tradicionales festividades religiosas y para los miles de peregrinos que cada año visitan Portobelo.

“Me complace mucho esa obra que prometí que se iba a hacer. Ahí está para que el Cristo Negro bendiga Colón y siga bendiciendo a todo el pueblo panameño”, concluyó.