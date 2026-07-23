Nuevo presidente de la Comisión de Infraestructura apuesta por el Cuarto Puente y los megaproyectos del Canal

El diputado Ariel Vallarino, de Realizando Metas, fue electo como nuevo presidente de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional.

La vicepresidencia queda a cargo de Didiano Pinilla, de Cambio Democrático y Manuel Samaniego, quien no pertenece a ninguna bancada, será el secretario.

Después de ser juramentado, Vallarino dedicó una palabras sobre el rol de la comisión, los temas pendientes y su responsabilidad.

“Esta Comisión no construye ni licita proyectos, pero sí tiene la responsabilidad de legislar, fiscalizar, solicitar información, escuchar a las comunidades y dar seguimiento a las instituciones y empresas responsables de su ejecución”, apuntó Vallarino.

Entre las obras destacó la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, así como megaproyectos del Canal como la construcción de puertos y Río Indio.

“El Canal está entrando en una nueva etapa. Los proyectos de seguridad hídrica, las nuevas terminales portuarias, el corredor energético y la ampliación de la plataforma logística representan oportunidades para diversificar nuestra economía y fortalecer la posición de Panamá en el comercio internacional. Estos megaproyectos deben convertirse en una de las principales bases para la generación de empleo durante los próximos años”, añadió.