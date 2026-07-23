Competitividad en juego: Panamá podría regresar al 0% arancelario tras medida de EE. UU.

El sector exportador panameño se encuentra en un momento decisivo ante el vencimiento de las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos, que podrían redefinir la competitividad del país en el marco del tratado comercial vigente.

Empresarios y analistas coinciden en que el desenlace de esta situación marcará el rumbo de las exportaciones en los próximos meses.

El presidente de la Asociación Panameña de Exportadores de Panamá (Apex), Arturo Siu, explicó que la aplicación del 10% en los aranceles a Panamá tuvo un impacto limitado, ya que el país enfrentó un gravamen menor en comparación con otros mercados que soportaron cargas de hasta 60% y 70%.

“Parte del arancel y lo que se aplicó vence mañana, viernes. Una vez pase esto, en teoría Panamá debería estar en posición de regresar al 0% en el tratado”, señaló.

El ejecutivo advirtió, sin embargo, que la confirmación dependerá de un anuncio oficial del gobierno norteamericano.

“Una vez lo hagamos, hará que Panamá se ubique en una posición competitiva; de lo contrario, habría que evaluar qué opciones tenemos”, agregó, subrayando la importancia de contar con reglas claras para que los exportadores puedan planificar con certeza.