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Competitividad en juego: Panamá podría regresar al 0% arancelario tras medida de EE. UU.

Solo 20 países tienen tratados con EE.UU., y de ellos, 19 están incluidos en la lista de los 60 que serían afectados con la sección 301 de la Ley de 1934.
Solo 20 países tienen tratados con EE.UU., y de ellos, 19 están incluidos en la lista de los 60 que serían afectados con la sección 301 de la Ley de 1934. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 23/07/2026 11:51
La sección 122 de la Ley de 1974, que establece un arancel uniforme del 10% para las importaciones y exportaciones hacia EE.UU expira en la noche de este jueves y será reemplazado por la aplicación de la sección 301 de la Ley de 1934

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El sector exportador panameño se encuentra en un momento decisivo ante el vencimiento de las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos, que podrían redefinir la competitividad del país en el marco del tratado comercial vigente.

Empresarios y analistas coinciden en que el desenlace de esta situación marcará el rumbo de las exportaciones en los próximos meses.

El presidente de la Asociación Panameña de Exportadores de Panamá (Apex), Arturo Siu, explicó que la aplicación del 10% en los aranceles a Panamá tuvo un impacto limitado, ya que el país enfrentó un gravamen menor en comparación con otros mercados que soportaron cargas de hasta 60% y 70%.

“Parte del arancel y lo que se aplicó vence mañana, viernes. Una vez pase esto, en teoría Panamá debería estar en posición de regresar al 0% en el tratado”, señaló.

El ejecutivo advirtió, sin embargo, que la confirmación dependerá de un anuncio oficial del gobierno norteamericano.

“Una vez lo hagamos, hará que Panamá se ubique en una posición competitiva; de lo contrario, habría que evaluar qué opciones tenemos”, agregó, subrayando la importancia de contar con reglas claras para que los exportadores puedan planificar con certeza.

Norman Harris, gerente senior de Comercio Internacional y Aduanas de KPMG Panamá, aportó una visión complementaria al señalar que los cambios arancelarios deben ser vistos como un factor crítico para la agenda exportadora del país.

En una charla organizada por Amcham, Harris explicó que hasta hoy jueves rige la sección 122 de la Ley de 1974, que establece un arancel uniforme del 10% para las importaciones y exportaciones hacia EE.UU. Sin embargo, dijo, este régimen expira en la noche y será reemplazado por la aplicación de la sección 301 de la Ley de 1934.

El nuevo esquema permitirá a Washington evaluar si los países cuentan con regulaciones que impidan el comercio de productos fabricados con trabajo forzoso.

Según Harris, 60 países están bajo investigación y podrían enfrentar aranceles de entre 10% y 12.5%. Panamá, en cambio, no figura en esa lista y además cuenta con un tratado de libre comercio con EE.UU., lo que significa que los productos que cumplan con la regla de origen ingresarán con 0% de arancel.

“Esto genera una ventaja competitiva para Panamá. Mientras la mayoría de los países enfrentará un arancel adicional, nuestros productos entrarán libres de impuestos”, señaló Harris.

Entre los beneficiados mencionó productos del mar, sandía, harina de pescado y calabazas.

El especialista subrayó que solo 20 países tienen tratados con EE.UU., y de ellos, 19 están incluidos en la lista de los 60 que serían afectados.

“Panamá queda en una situación diferencial que abre una ventana de oportunidad siempre y cuando todo transcurra como se ha previsto”, añadió.

Además de las ventajas comerciales, Harris destacó que este escenario podría atraer inversión extranjera. Mencionó que esto impulsaría que las empresas esten interesadas en acceder al mercado estadounidense a través de operaciones en Panamá para transformar productos bajo la regla de origen y así beneficiarse del acceso libre de aranceles.

Recordó que el arancel del 10% vigente hasta hoy tuvo un impacto negativo en exportadores panameños, quienes debieron reducir precios o asumir parte del costo en sus relaciones comerciales.

“Con la reconfiguración del escenario, Panamá estaría en una posición con más ventajas”, concluyó.

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