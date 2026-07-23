Mulino asegura que en Panamá existe libertad de expresión y que ‘nadie tiene el monopolio de la verdad’

El presidente José Raúl Mulino durante el comienzo de su gira por la ciudad de Colón la mañana de este jueves 23 de julio hizo una reflexión sobre la libertad de expresión en el país.

Mulino tras hablar sobre los resultados de la concesión temporal para la administración del puerto de Cristóbal, luego de la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional el contrato ley con Panama Ports Company, dijo que nunca existió tanta libertad de expresión en Panamá. “Tal vez nueva existió tanta apertura”, reiteró.

“Con mucha humildad quisiera hacer un reflexión, en la actualidad existe una libertad absoluta de expresión”, destacó Mulino en su discurso de inauguración del nuevo estadio Armando Dely Valdés.

El mandatario existió que dentro de esa absoluta libertad en Panamá incluso hay libertad para decir ideas “aunque sean falaces”.

Mulino citó entre esas mentiras las que afirmaron que en Panamá se establecerían bases militares de Estados Unidos, que con el Mercosur se acabaría con la ganadería y el arroz y que su administración entregaría el Canal.

También recordó que se dijo que él privatizaría la Caja de Seguro Social y que sacaría los subsidios.

“Nada de eso ha sucedido, tenemos la bendición que en nuestro país nadie, pero nadie tiene el monopolio de la verdad”, enfatizó.

En este punto enfatizó que hay personas que dicen que el Instituto de Mercadeo Agropecuario no habrá más tiendas del pueblo y también absurdamente que se le saquen los beneficios a los jubilados en fondas y restaurantes.