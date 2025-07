Mulino en su mensaje a la nación: ‘Panamá necesita consensos y yo estoy aquí para construir’

El presidente José Raúl Mulino en su primer mensaje a la Nación, en el pleno de la Asamblea Nacional, destacó que él sacó la politiquería del Estado panameño.

Un punto que destacó el presidente en su discurso ante la Asamblea Nacional es que “Panamá necesita consensos” y que él estaba “para construir”.

Mulino enfatizó que en un año de gobierno presentó un total de 449 denuncias por corrupción.

No obstante, los ataques no se hicieron esperar, los cuales venían de un grupo que “no querían soltar el caramelo”.

“Una mano lava a la otra todo gira en intereses monetario... no se trataba solo de cambiar formas o prácticas aisladas”, planteó.

De acuerdo con Mulino, eligió un Gabinete amplio, pero con el interés de enfrentar los problemas con valentía.

También el mandatario aprovechó para felicitar a Jorge Herrera por ser elegido diputado presidente de la Asamblea Nacional.

El mandatario enfatizó que para avanzar Panamá necesita consensos.

Además, destacó que la elección de Herrera demuestra la voluntad democrática y la libre determinación de la Asamblea Nacional.

Enfatizó que se envió un mensaje “claro, no hay presiones, compra de presiones y maletinazos” en la Asamblea.

Mulino recalcó que la reformas a la Caja de Seguro Social implicaron un proceso abierto y enfatizó que hubo dos meses de presentaciones de propuestas para rescatar a la institución.

Añadió que uno de los consensos fueron que la Caja de Seguro Social no se privatizaría y que no se aumentaría la cuota a los obreros.

El mandatario recordó que también se decidió que no se reformaría la edad de jubilación. “Las leyes se construyen con diálogo y se sostienen con responsabilidad”, dijo.

Para Mulino, quien se opone al proyecto de embalse de Río Indio “se opone al progreso del país”.

Recalcó que el proyecto de ampliación demostró que el Canal de Panamá necesita agua, al igual que se necesita agua para la población.

El mandatario reveló que en su primer año de gestión se detectaron 130 millones de dólares mal utilizados en el programa de descentralización.