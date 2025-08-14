Presidente Mulino se compromete con el sector lechero: ‘Si no compran, no importan’

El presidente explicó que están trabajando en varias opciones para respaldar al sector lechero nacional, entre ellas están:Propiciar el aumento de compra por parte de grandes pizzerías a las queserías locales.Los titulares del MIDA y del MICI sostuvieron una reunión con los dueños de las principales pizzerías con el objetivo de fomentar el uso de productos nacionales en la elaboración de la pizza... haciendo especial hincapié en el queso mozzarella producido por queserías locales, lo que aumentaría la compra de leche local, en ese caso leche grado C, fueron las palabras del presidente.Normativa para que los comercios informen si utilizan productos originales o sucedáneos, que tienen grasa vegetal.En este aspecto, Mulino confirmó que existe un problema con la importación de queso sucedáneo. Precisamente, la Asociación Nacional de Procesadores de Leche viene advirtiendo de que la industria está 'fuertemente afectada por las desmedidas importaciones de productos lácteos y sucedáneos terminados que desplazan a la producción local'.'Pedí al Ministerio de Salud también trabajar en una normativa que obligue a los comercios a informar si los productos no están hechos con queso real, queso de verdad, leche real. Llamar las cosas por su nombre en favor del consumidor', explicó el mandatario.