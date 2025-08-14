Presidente Mulino se compromete con el sector lechero: ‘Si no compran, no importan’

“Si no compran, no importan”, fue el mensaje del presidente, José Raúl Mulino, ayer en su conferencia de prensa semanal, cuando que se refirió a la crisis que se ha desatado en el sector lechero.

“Estoy trabajando a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario [MIDA], el Ministerio de Comercio e Industrias [MICI] y el Instituto de Mercadeo Agropecuario una solución a este problema. Así como nos involucramos en el tema del arroz, lo estamos haciendo con el tema de la leche”, aseguró Mulino.

Recientemente, la Asociación Nacional de Ganaderos capítulo de Los Santos, expresó su preocupación por la crisis que enfrenta el sector lechero, principalmente por la suspensión de compra por parte de la multinacional Nestlé.

Durante su intervención, el presidente manifestó que “el ministro del MIDA tiene una orden mía de no permitir que se pierda la producción de leche y estamos trabajando para abrir canales que permitan absorber aproximadamente 35.000 litros de leche diarios que Nestlé ha dejado de comprar”.