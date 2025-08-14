Mulino se compromete con sector lechero: “si no compran, no importan”

'Si no compran, no importan' fue el mensaje del presidente <b>José Raúl Mulino</b>, durante su conferencia de prensa semanal, en la que se refirió a la crisis que se ha desatado en el <b>sector lechero de Panamá.</b><i>'Estoy trabajando a través del </i><i><b><a href="/tag/-/meta/mida-ministerio-de-desarrollo-agropecuario">Ministerio de Desarrollo Agropecuario</a></b></i><i>, el </i><i><b><a href="/tag/-/meta/mici-ministerio-de-comercio-e-industrias">MICI</a> </b></i><i>y el</i><i><b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario"> IMA</a></b></i><i> una solución a este problema. Así como nos involucramos en el tema del arroz, lo estamos haciendo con el tema de la leche'</i>, explicó Mulino. Recientemente, la <b><a href="/tag/-/meta/anagan-asociacion-nacional-de-ganaderos">Asociación Nacional de Ganaderos </a></b>(Anagan), capítulo de Los Santos, expresó su preocupación por <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/nestle-suspende-compra-de-leche-y-desata-alerta-entre-ganaderos-OM15086888">la crisis que enfrenta el sector lechero principalmente por la suspensión de compra por parte de la multinacional Nestlé.</a></b>