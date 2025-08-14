  1. Inicio
PANAMÁ

Mulino se compromete con sector lechero: “si no compran, no importan”

José Raúl Mulino, presidente de la República.
José Raúl Mulino, presidente de la República. Presidencia
Por
Kathyria Caicedo
  • 14/08/2025 09:24
Durante la conferencia de prensa semanal, el presidente José Raúl Mulino se refirió a la posible pérdida de la producción de leche en Panamá.

“Si no compran, no importan” fue el mensaje del presidente José Raúl Mulino, durante su conferencia de prensa semanal, en la que se refirió a la crisis que se ha desatado en el sector lechero de Panamá.

“Estoy trabajando a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el MICI y el IMA una solución a este problema. Así como nos involucramos en el tema del arroz, lo estamos haciendo con el tema de la leche”, explicó Mulino.

Recientemente, la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), capítulo de Los Santos, expresó su preocupación por la crisis que enfrenta el sector lechero principalmente por la suspensión de compra por parte de la multinacional Nestlé.

Durante su intervención, Mulino manifestó “el ministro del Mida tiene una orden mía de no permitir que se pierda la producción de leche y estamos trabajando para abrir canales que permitan absorber aproximadamente 35 mil litros de leche diarios que Nestlé ha dejado de comprar”.

¿Qué opciones plantea el Gobierno para atender al sector lechero de Panamá?

El presidente Mulino explicó que están trabajando en varias opciones para respaldar al sector lechero nacional, entre ellas están:

- Propiciar el aumento de compra por parte de grandes pizzerías a las queserías locales.

Los titulares del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Comercio e Industrias sostuvieron una reunión con los dueños de las principales pizzerías con el objetivo de fomentar el uso de productos nacionales en la elaboración de la pizza... haciendo especial énfasis en el queso mozzarella producido por queserías locales lo que aumentaría la compra de leche local, en ese caso leche grado C, fueron las palabras del presidente.

- Normativa para que los comercios informen si utilizan productos originales o sucedáneos.

En este aspecto, Mulino confirmó que existe un problema con la importación de queso sucedáneo. Precisamente, hace algunas semanas la Asociación Nacional de Procesadores de Leche (Anaprole) advirtió que la industria está “fuertemente afectada por las desmedidas importaciones de productos lácteos y sucedáneos que desplazan a la producción local”.

“Pedí al Minsa también trabajar en una normativa que obligue a los comercios informar si los productos no están hechos con queso real, queso de verdad, leche real. Llamar las cosas por su nombre en favor del consumidor”, explicó el Mandatario.

