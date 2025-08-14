Mulino se compromete con sector lechero: “si no compran, no importan”

Durante su intervención, Mulino manifestó “el ministro del Mida tiene una orden mía de no permitir que se pierda la producción de leche y estamos trabajando para abrir canales que permitan absorber aproximadamente 35 mil litros de leche diarios que Nestlé ha dejado de comprar”. ¿Qué opciones plantea el Gobierno para atender al sector lechero de Panamá? El presidente Mulino explicó que están trabajando en varias opciones para respaldar al sector lechero nacional, entre ellas están:

- Propiciar el aumento de compra por parte de grandes pizzerías a las queserías locales. Los titulares del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Comercio e Industrias sostuvieron una reunión con los dueños de las principales pizzerías con el objetivo de fomentar el uso de productos nacionales en la elaboración de la pizza... haciendo especial énfasis en el queso mozzarella producido por queserías locales lo que aumentaría la compra de leche local, en ese caso leche grado C, fueron las palabras del presidente.

- Normativa para que los comercios informen si utilizan productos originales o sucedáneos.