Nestlé suspende compra de leche y desata alerta entre ganaderos

La Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), capítulo de Los Santos, expresó su preocupación por la crisis que enfrenta el sector lechero en el país.

De acuerdo con la Anagan, la crisis podría ser atribuida principalmente al cierre masivo de cupos por parte de la multinacional Nestlé.

“Se está suspendiendo paulatinamente el acopio de leche en sus distintas rutas”, dijo Manuel Vernanza, presidente de la Anagan.

Esa situación, según los ganadores, ha provocado la entrada masiva de materia prima láctea importada y productos sucedáneos que no son leche.

Por ello, se está desplazando la producción nacional de los lecheros. Además, pone en riesgo el sustento de miles de familias en el interior del país.

Con este escenario, la Anagan hace un llamado urgente a las autoridades gubernamentales para que implementen medidas concretas, como: establecer aranceles y cupos limitados; restringir los productos sucedáneos; promover el consumo de productos lácteos nacionales, y fijar un precio base para el producto de los ganaderos.

Según los ganaderos, el objetivo de estas sugerencias es asegurar la viabilidad de la actividad lechera y evitar el colapso de la economía rural.

Por su lado, Nestlé Panamá aclaró que durante el periodo de menor frecuencia de producción, dejará de comprar leche a 320 productores de la region de Azuero y la provincia de Chiriquí, que ya han sido informados de forma directa.

De acuerdo con Nestlé, el aumento de la frecuencia de la operación de la línea de leche evaporada de la marca Ideal estará condicionado a la evolución de la demanda y a las dinámicas del mercado local.

“Esa medida no implica un retiro de nuestra presencia en Panamá ni pone en riesgo el abastecimiento de nuestros productos”, indicó la empresa en su comunicado de prensa.

La medida, dijeron, busca proteger la continuidad de la fábrica ubicada en la provincia de Coclé, específicamente en Natá de los Caballeros —la primera de Nestlé en Centroamérica— y que genera empleo a más de 300 familias.