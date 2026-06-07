Puertos de Corozal y Telfers: Autoridad del Canal de Panamá mantiene abierto el proceso de precalificación por 32 días

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) publicó la Enmienda N.° 3 al Pliego de Precalificación de la iniciativa para el desarrollo de las terminales portuarias de transbordo de contenedores de Corozal y Telfers, como parte del procedimiento que adelanta para seleccionar al futuro concesionario del proyecto.

La entidad informó que el proceso de precalificación permanecerá abierto hasta el próximo 9 de julio de 2026 a las 3:00 p.m., por lo que los interesados cuentan con 32 días para presentar la documentación requerida. El período de consultas se mantendrá vigente hasta el 15 de junio.

La etapa de precalificación inició el 30 de enero de 2026 con la publicación del pliego correspondiente. Posteriormente, la ACP emitió la Enmienda N.° 1 el 30 de marzo y la Enmienda N.° 2 el 29 de mayo, antes de divulgar esta tercera actualización.

Según explicó la institución, la publicación de pliegos, los períodos de consultas, la emisión de enmiendas y las extensiones de plazo forman parte de los mecanismos establecidos en el Reglamento de Concesiones de la ACP, con el objetivo de facilitar la interacción entre los participantes y la organización durante el desarrollo de las iniciativas.

La ACP indicó además que la documentación presentada por los participantes será evaluada conforme a los criterios técnicos, financieros y legales establecidos en el pliego de precalificación y sus respectivas modificaciones.

Fortalecer la conectividad logística

La iniciativa contempla el desarrollo de terminales portuarias de transbordo de contenedores en Corozal y Telfers, dos áreas consideradas estratégicas para complementar las operaciones logísticas vinculadas al Canal de Panamá.

De acuerdo con la entidad, el proyecto busca fortalecer la conectividad logística del país, ampliar las capacidades complementarias a la vía interoceánica y aprovechar las oportunidades derivadas de la evolución del comercio marítimo internacional.

La ACP sostiene que estas terminales contribuirán al desarrollo de un sistema portuario más competitivo y eficiente, capaz de responder a las nuevas exigencias del mercado global y reforzar la posición de Panamá como centro logístico regional.

ACP mantiene activos varios procesos de concesión

La publicación de esta nueva enmienda coincide con la extensión anunciada recientemente por la ACP dentro del proceso de precalificación del Corredor Energético a través del istmo de Panamá, otra de las iniciativas estratégicas de la entidad.

En ese proyecto, la entidad amplió el plazo de cierre hasta el 23 de julio de 2026, otorgando 46 días adicionales para la presentación de documentos por parte de las empresas interesadas.

La ACP ha señalado que estos mecanismos buscan promover una mayor participación de inversionistas nacionales e internacionales en proyectos vinculados a las operaciones complementarias del Canal y al fortalecimiento de la plataforma logística y energética del país.

Con la publicación de la Enmienda N.° 3 para Corozal y Telfers, el proceso de precalificación continúa avanzando mientras la institución evalúa a los potenciales participantes interesados en desarrollar una infraestructura llamada a reforzar la competitividad marítima y portuaria de Panamá.