Puertos de Corozal y Telfers: Autoridad del Canal de Panamá incluye ajustes al mecanismo de revisión documental

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció este sábado 30 de mayo la publicación de la Enmienda N.° 2 al Pliego de Precalificación para el desarrollo de las futuras terminales portuarias de transbordo de contenedores en Corozal y Telfers, dos de los proyectos estratégicos contemplados dentro de la visión de expansión logística de la vía interoceánica.

De acuerdo con la ACP, entre los principales cambios se incluyen ajustes al mecanismo de revisión documental, precisiones sobre la participación y conformación de consorcios y ajuste a la documentación de las personas relacionadas a la estructura corporativa del proponente.

También se introducen las actualizaciones relacionadas con garantías, así como la incorporación de anexos asociados a estándares de transparencia, cumplimiento de políticas legales y prevención de conflictos de interés.

Esta nueva enmienda incorpora modificaciones dirigidas a optimizar el proceso y ofrecer mayores precisiones a las empresas interesadas, tomando en consideración consultas y observaciones recibidas durante esta etapa.

La actualización forma parte del proceso de selección de concesionarios que lidera la ACP para impulsar nuevas capacidades portuarias tanto en el Pacífico como en el Atlántico, con el objetivo de fortalecer la posición de Panamá como centro logístico y marítimo de referencia mundial.

Esta iniciativa contempla la construcción de dos terminales portuarias de transbordo de contenedores, una en Corozal, en el Pacífico, y otra en Telfers, en el Atlántico.

La ACP estima que estos proyectos permitirán incrementar la capacidad nacional de transbordo entre 5 y 6 millones de TEU adicionales por año.

Estas terminales forman parte de la Visión Estratégica 2025-2035 del Canal de Panamá, orientada a diversificar los servicios de la organización, fortalecer la resiliencia operativa del país y consolidar el hub logístico panameño.

El administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, indicó este 29 de mayo que las aclaraciones solicitadas por los participantes requieren tiempo adicional para garantizar que todos los interesados cuenten con la misma información y puedan preparar adecuadamente sus propuestas.

Vásquez ha señalado que, aunque esto podría representar un retraso de uno o dos meses en el cronograma inicial, la prioridad es desarrollar un proceso sólido, transparente y técnicamente robusto para proyectos considerados clave para el futuro logístico del país.