Edmundo González Urrutia respalda el ‘Manifiesto de Panamá’ y pide nuevas elecciones en Venezuela

Edmundo González Urrutia, quien Panamá reconoce como el ganador de las elecciones venezolanas del 28 de julio 2024, utilizó sus redes sociales para respaldar la propuesta política surgida recientemente en Panamá y plantear la necesidad de construir las condiciones que permitan la realización de nuevas elecciones presidenciales en Venezuela.

En un mensaje dirigido a los venezolanos, González Urrutia reivindicó el resultado de las elecciones del 28 de julio de 2024, asegurando que la voluntad expresada por los ciudadanos continúa vigente.

“Ese mandato es real, está documentado, está en las actas y nadie, ningún fraude, ninguna amenaza, ninguna presión puede borrarlo de la historia de Venezuela”, afirmó.

Las declaraciones cobran relevancia luego del encuentro celebrado esta semana en Panamá, donde María Corina Machado, representantes de la Plataforma Unitaria Democrática y otros sectores políticos firmaron el denominado Manifiesto de Panamá, un documento que propone una hoja de ruta para una transición democrática en Venezuela.

Panamá como escenario de consenso opositor

Durante su intervención, González Urrutia destacó el papel que tuvo Panamá en la reciente reunión de las fuerzas democráticas venezolanas.

“No estoy solo en esta convicción. Hace pocos días, en Panamá, María Corina Machado y las fuerzas democráticas de Venezuela se reunieron con un solo propósito: la libertad de Venezuela”, expresó.

El dirigente aseguró que existe unidad dentro del liderazgo opositor para avanzar hacia una salida democrática y electoral a la crisis política venezolana.

“Estamos juntos, unidos en la misma hoja de ruta hacia el mismo destino”, señaló.

Pide elecciones presidenciales con garantías

González Urrutia sostuvo que el objetivo debe ser la construcción de condiciones que permitan la celebración de elecciones presidenciales libres y competitivas.

“Es momento de construir las condiciones para realizar unas elecciones presidenciales que sirvan de instrumento ciudadano para el cambio”, manifestó.

Según explicó, un proceso electoral legítimo debe contar con autoridades electorales independientes, observación nacional e internacional, pluralismo político, acceso a medios de comunicación independientes y un registro electoral representativo de la realidad venezolana.

Además, señaló que existen condiciones previas que considera indispensables, entre ellas la liberación de los presos políticos, el fin de la persecución contra la disidencia y la independencia de los poderes electoral y judicial.

“El mandato del 28 de julio es de Venezuela”

En su mensaje, González Urrutia reiteró que su compromiso es preservar lo que considera el mandato expresado por los venezolanos en las elecciones de 2024.

“El mandato del 28 de julio es de Venezuela. Yo soy su custodio, no su dueño”, afirmó.

El líder opositor concluyó asegurando que continuará defendiendo la causa democrática por medios pacíficos.

“Mientras tenga voz, voy a defender ese derecho, sin odio, sin violencia, pero sin rendirme”, expresó.