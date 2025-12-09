Mulino se reúne en Oslo con Edmundo González Urrutia y reafirma apoyo a la democracia venezolana

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó este martes 9 de diciembre su reunión en Oslo con Edmundo González Urrutia, presidente electo y líder de la oposición venezolana.

A través de su cuenta en la red social X, Mulino compartió una imagen del encuentro acompañado de un mensaje contundente: “Con el presidente electo por amplia mayoría, mi buen amigo Edmundo González. Viva la democracia. Viva el respeto a la decisión popular”.

La reunión se produce en el contexto de la visita oficial del mandatario panameño a Noruega, donde participa como invitado especial en los actos por la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la dirigente opositora María Corina Machado, ceremonia prevista para este miércoles 10 de diciembre en Oslo.

El respaldo de Mulino a González Urrutia y a Machado se ha mantenido desde el inicio de su mandato.

Panamá fue uno de los países que desconoció los resultados proclamados por el régimen venezolano tras las elecciones del 28 de julio 2024 y rompió relaciones diplomáticas con Caracas luego de que no se realizara una revisión transparente de las actas electorales, en medio de denuncias de fraude.

Durante su estancia en Oslo, Mulino también ha sido recibido por ciudadanos venezolanos que agradecieron públicamente el respaldo panameño a la lucha democrática.

El encuentro con González Urrutia se suma a una serie de gestos diplomáticos que posicionan a Panamá como uno de los principales aliados regionales del movimiento opositor venezolano, en un momento clave marcado por el reconocimiento internacional a María Corina Machado y por la presión creciente para que se respete el resultado electoral en Venezuela.