Mulino reitera disposición de Panamá a facilitar salida de Maduro, pero afirma que ‘no hay nada concreto’

El presidente José Raúl Mulino aclaró este martes 9 de diciembre en la ciudad de Oslo, Noruega, que no existe ninguna gestión formal ni propuesta concreta para ofrecer asilo a Nicolás Maduro o a miembros de su gobierno, aunque recordó que Panamá históricamente ha brindado este tipo de salidas para ayudar a resolver crisis internacionales.

“No hay nada ni cerca concreto, pero yo he hecho esa oferta hace tiempo atrás con el ánimo de que, si hay esa posibilidad, Panamá lo ha hecho en otras ocasiones con tal de ayudar a resolver una crisis política internacional y, sobre todo, de esta magnitud”, afirmó Mulino ante consultas del medio digital Tal Cual.

Sin embargo, expresó su escepticismo: “No creo que se dé, porque yo creo que la arrogancia de este señor ya lo tiene a él y a sus adláteres obnubilados”.

Mulino aclaró que no mantiene ningún tipo de comunicación con el gobierno de Maduro. “Yo no tengo comunicación con esa gente, ninguna”, respondió al ser preguntado sobre si la propuesta había sido transmitida de manera formal.

Durante el intercambio con periodistas, Mulino reiteró su respaldo al dirigente opositor Edmundo González Urrutia, a quien reconoció como presidente electo de Venezuela.

“Por supuesto, por supuesto. Es así, don Edmundo es el presidente electo de Venezuela. Las actas las tenemos en Panamá, que comprueban el triunfo arrollador del pueblo venezolano contra la dictadura”, aseguró.

Mulino destacó que su apoyo también se extiende a la ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado y a todos los venezolanos. “Lo que es para uno es extensivo para el otro y para todo el pueblo venezolano”, concluyó.