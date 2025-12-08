Diosdado Cabello desestima a Panamá como mediador: ‘No hay gobierno, solo hacen lo que diga Estados Unidos’

Diosdado Cabello, desestimó este lunes 8 de diciembre la intención de Panamá de mediar ante las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.

Cabello explicó que ellos no aceptan esa mediación porque Panamá solo obedecen a las instrucciones del presidente Donald Trump.

“En Panamá no hay Gobierno (...). Ahí se hace lo que diga Estados Unidos”, señaló Cabello en una rueda de prensa semanal transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares para lograr su captura, dijo que Panamá, presidido por José Raúl Mulino, es aliado de la oposición en Venezuela.

Este 7 de diciembre Panamá se postula como mediador entre Estados Unidos y Venezuela en un momento de alta tensión entre ambos países.

Por una posible acción de Estados Unidos contra Nicolás Maduro Panamá se ofrece para “acoger a ciertas personas del régimen venezolano”, afirmó en una entrevista a EFE el vicecanciller, Carlos Hoyos.

“Panamá siempre ha sido un país mediador por excelencia y el presidente [de Panamá, José Raúl] Mulino inclusive ha dicho que si para resolver la situación en Venezuela tiene que acoger a ciertas personas del régimen venezolano, estaríamos dispuestos a hacerlo de manera temporal”, afirmó Hoyos en Catar, a donde asiste al Foro de Doha.

La administración Trump sostiene que el despliegue al sur del Mar Caribe—que combina vigilancia aérea, interdicciones marítimas y ataques selectivos—busca “desmantelar la convergencia entre crimen organizado y grupos terroristas”.

Entre esas organizaciones se encuentran los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua, que presuntamente envían la droga desde Venezuela hasta Estados Unidos.

Los Soles, considerada una organización terrorista extranjera, sería lidera por Nicolás Maduro, Cabello y Vladimir Padrino López, de acuerdo a Estados Unidos.

Con el nuevo operativo en el Caribe, Lanza del sur, se registran 21 ataques en menos de dos meses, con un saldo acumulado de 85 personas muertas, cifra que incluye a tripulantes de embarcaciones, operadores logísticos y miembros de células armadas vinculadas al tráfico de drogas.

Por su lado, el presidente José Raúl Mulino, expresó en Oslo, Noruega, este lunes 8 de diciembre su firme compromiso con la restauración democrática en Venezuela.

Mulino aseguró que no dará “ni un paso atrás” hasta que el gobierno electo asuma plenamente el poder, en referencia al liderazgo de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

Panamá reconoce como ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024 a González Urrutia. Además, guarda en las bóvedas del Banco Nacional de Panamá las actas que certifican esa victoria.