Cabello advierte preparación para ‘lucha armada’ si Venezuela es agredida

Diosdado Cabello aseguró este sábado 6 de diciembre, en el acto de juramentación de los comandos de la Comunidad Bolivariana, que el pueblo venezolano “no se va a rendir” ante ninguna agresión externa.

Cabello en un tono desafiante advirtió que cualquier país o actor que pretenda intervenir en los asuntos internos de Venezuela debe entender que enfrentará una resistencia prolongada.

“El que se meta con Venezuela debe tener claro que no será una cosa de 48 horas ni de tres días ni de un mes. Pregúntenles a los españoles cuánto duró y qué les pasó al final de esa batalla”, dijo, en referencia a episodios históricos de resistencia venezolana.

Cabello aseguró que Nicolás Maduro ordenó a las estructuras comunitarias prepararse para escenarios crecientes de conflictividad:

“El presidente ordena que nos preparemos para pasar de la lucha no armada a la lucha armada”, señaló.

Agregó que, ante cualquier agresión, “ahí estamos pues, a Dios rogando y con el mazo dando”.

El dirigente oficialista insistió en que la organización comunitaria debe ser “flexible y capaz de acoplarse” tanto a escenarios de paz como a situaciones de confrontación:

“Si no se meten con nosotros, perfecto. Si se meten con nosotros, ahí estamos”, afirmó.

Cabello concluyó diciendo que los comandos de la Comunidad Bolivariana tendrán nuevas tareas dentro de la estrategia del Gobierno, orientadas —según indicó— a fortalecer su capacidad de respuesta.