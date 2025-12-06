Alcaldía de Penonomé y Cobre Panamá encienden la magia navideña en el Parque 8 de Diciembre

Penonomé dio oficialmente la bienvenida a la temporada navideña con una celebración que reunió a cientos de familias en el Parque 8 de Diciembre. La Alcaldía de Penonomé y Cobre Panamá realizaron este viernes 5 de diciembre el encendido del alumbrado navideño, inspirado este año en el concepto <b>'Los sueños de Santa'</b>, una propuesta que busca despertar ilusión, unión y esperanza en toda la comunidad.Desde horas de la tarde, el parque se transformó en un espacio vibrante: villancicos, actividades para niños y un bazar de emprendedores locales animaron la jornada, creando un ambiente ideal para compartir en familia y, al mismo tiempo, impulsar la economía comunitaria.