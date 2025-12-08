Santa Ana honra a sus madres con fiesta comunitaria llena de música y premios

Más de 400 madres del populoso corregimiento de Santa Ana disfrutaron de un cálido y concurrido agasajo en honor a su día, en una actividad que ya se ha convertido en tradición dentro de este emblemático barrio de la ciudad capital.

Desde horas de la tarde, decenas de madres, jóvenes, adultas y adultas mayores, se dieron cita en el histórico parque de Santa Ana para participar del evento organizado por la Junta Comunal, el cual transcurrió en un ambiente lleno de orden, alegría y convivencia comunitaria.

La representante de Santa Ana, Kira Ponce, destacó que esta celebración se realiza cada año con el propósito de llevar un momento de felicidad a las madres del corregimiento, especialmente a aquellas señoras mayores que, debido a problemas de salud o movilidad reducida, casi no pueden salir de sus hogares.

Ponce explicó que durante todo el año la Junta Comunal gestiona patrocinadores para obtener premios como estufas, refrigeradores, televisores, colchones, microondas y otros artículos que facilitan la vida cotidiana de las madres ganadoras. Este año, además, se hizo un esfuerzo especial para que todas las asistentes recibieran un obsequio, asegurando que ninguna regresara a su casa con las manos vacías.

El evento también contó con la participación de artistas locales y figuras internacionales. El artista panameño Vicente Williams animó la tarde con música de los legendarios combos nacionales, logrando poner a bailar a las madres, muchas de ellas levantándose incluso con bastón en mano para disfrutar del momento y olvidar por un instante sus limitaciones de movilidad.

La sorpresa de la jornada fue la presentación del reconocido salsero puertorriqueño Wichi Camacho, quien interpretó algunos de sus éxitos más aclamados a nivel mundial, generando ovaciones y emoción entre los presentes.

La Junta Comunal adelantó que espera repetir esta hermosa tradición el próximo año, con el firme compromiso de seguir agasajando a todas las madres de Santa Ana que tanto aportan a la vida comunitaria.