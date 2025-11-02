Santa Ana rinde homenaje a los mártires del 9 de enero y figuras destacadas del barrio

El evento también incluyó un reconocimiento especial al reconocido músico internacional Marcos Antonio Barraza, nacido y criado en Santa Ana, por su trayectoria artística y su ejemplo de superación. En su honor, la Junta Comunal designó su nombre al Centro Cultural Integral de la comunidad, donde se develó una placa conmemorativa que destaca sus aportes y momentos importantes de su vida.Además, en las instalaciones del centro cultural se colocaron dos murales fotográficos: uno dedicado a la gesta heroica del 9 de enero de 1964 y otro a la trayectoria de Barraza, con el propósito de inspirar a las nuevas generaciones sobre el legado histórico y cultural de Santa Ana.