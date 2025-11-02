Santa Ana rinde homenaje a los mártires del 9 de enero y figuras destacadas del barrio

Con motivo del inicio de las fiestas patrias, la Junta Comunal de Santa Ana realizó un acto de reconocimiento a los mártires y héroes nacionales del 9 de enero de 1964 que residen en este histórico corregimiento, así como a figuras destacadas del barrio santanero.

Durante la ceremonia, se exaltó la valentía y el aporte a la soberanía nacional de Juan Barcasnegras, uno de los tres patriotas que subieron a un poste para izar la bandera panameña durante los sucesos de 1964, imagen que fue inmortalizada por la revista Life.

También fueron homenajeados José Arana y Arístides Gómez, quienes estuvieron en primera línea enfrentándose al ejército de los Estados Unidos en la Avenida de los Mártires.