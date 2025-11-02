  1. Inicio
Santa Ana rinde homenaje a los mártires del 9 de enero y figuras destacadas del barrio

Representantes y figuras destacadas de Santa Ana se dieron cita en los actos conmemorativos del Día de los Difuntos.
Lourdes García Armuelles
  • 02/11/2025 12:04
El acto concluyó con una simbólica siembra de banderas por parte de niños de la comunidad y presentaciones artísticas

Con motivo del inicio de las fiestas patrias, la Junta Comunal de Santa Ana realizó un acto de reconocimiento a los mártires y héroes nacionales del 9 de enero de 1964 que residen en este histórico corregimiento, así como a figuras destacadas del barrio santanero.

Durante la ceremonia, se exaltó la valentía y el aporte a la soberanía nacional de Juan Barcasnegras, uno de los tres patriotas que subieron a un poste para izar la bandera panameña durante los sucesos de 1964, imagen que fue inmortalizada por la revista Life.

También fueron homenajeados José Arana y Arístides Gómez, quienes estuvieron en primera línea enfrentándose al ejército de los Estados Unidos en la Avenida de los Mártires.

Reconocimientos

El evento también incluyó un reconocimiento especial al reconocido músico internacional Marcos Antonio Barraza, nacido y criado en Santa Ana, por su trayectoria artística y su ejemplo de superación. En su honor, la Junta Comunal designó su nombre al Centro Cultural Integral de la comunidad, donde se develó una placa conmemorativa que destaca sus aportes y momentos importantes de su vida.

Además, en las instalaciones del centro cultural se colocaron dos murales fotográficos: uno dedicado a la gesta heroica del 9 de enero de 1964 y otro a la trayectoria de Barraza, con el propósito de inspirar a las nuevas generaciones sobre el legado histórico y cultural de Santa Ana.

La representante del corregimiento, Kira Ponce, destacó que “los barrios poco a poco han ido olvidando a sus personalidades y héroes”, por lo que consideró fundamental rescatar su memoria. Añadió que cada mes de noviembre se continuarán realizando este tipo de reconocimientos a artistas, deportistas y ciudadanos ejemplares del corregimiento.

El acto concluyó con una simbólica siembra de banderas por parte de niños de la comunidad y presentaciones artísticas, marcando oficialmente el inicio del mes de la patria en el barrio de Santa Ana

