El PIB de Panamá acumula un crecimiento de 4.2% hasta septiembre, asegura el MEF

La economía panameña registró un crecimiento real de 4.2% entre enero y septiembre de 2025, “evidenciando una recuperación” frente al 2.0% alcanzado en el mismo periodo de 2024, de acuerdo con los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) real divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Así lo afirmó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un informe económico, destacando que este desempeño se alcanzó en un contexto internacional complejo, marcado por tensiones comerciales y conflictos geopolíticos, así como por factores internos puntuales, como las paralizaciones laborales en sectores específicos durante el segundo trimestre del año.

El MEF que a pesar de todo “la economía mostró capacidad de adaptación y resiliencia, manteniendo una trayectoria de crecimiento sostenido”.

En el plano trimestral, el Producto Interno Bruto (PIB) mantuvo una evolución positiva, con un crecimiento interanual de 3.9% en el tercer trimestre de 2025, dando continuidad a la recuperación iniciada a finales de 2024 y reforzada en el primer trimestre del año.

Detalló que el crecimiento estuvo liderado por sectores estratégicos. La entidad destacó el transporte, almacenamiento y correo, con un crecimiento acumulado de 15.3 %, seguido por hoteles y restaurantes (5.9 %), actividades financieras y de seguros (5.5 %) y las actividades inmobiliarias, profesionales, científicas, técnicas y de apoyo administrativo (4.6 %).

El sector de transporte, almacenamiento y correo fue el principal motor del crecimiento, aportando 45.1 % del aumento total del PIB, impulsado por la operación a plena capacidad del Canal de Panamá, favorecida por mejores condiciones climáticas, así como por el dinamismo del comercio internacional y el crecimiento del transporte aéreo y terrestre.

El reporte del MEF subrayó que el buen desempeño de hoteles y restaurantes respondió al aumento del número de visitantes y del gasto turístico, mientras que las actividades financieras y de seguros reflejaron la expansión del crédito, el aumento de depósitos y mayores ingresos por comisiones en el Centro Bancario Internacional.

A su vez, las actividades inmobiliarias y profesionales se beneficiaron del mayor dinamismo de servicios especializados, contables, jurídicos y administrativos.

Otros sectores mostraron un crecimiento moderado pero positivo. El comercio al por mayor y menor creció 3.1 %, impulsado por el comercio minorista interno. La construcción aumentó 2.1 %, apoyada principalmente en proyectos privados y en el avance de obras estratégicas como la Línea 3 del Metro y el cuarto puente sobre el Canal de Panamá.

En el sector agropecuario, si bien se registró una contracción acumulada de -0.9 %, asociada principalmente a factores coyunturales en la producción y exportación de banano, otros rubros agrícolas registraron crecimiento, como el aumento en la producción porcina y avícola, de arroz y maíz, así como el incremento de las exportaciones de piña y sandía.

El MEF concluyó que “en conjunto, los resultados confirman que Panamá avanza en una recuperación económica gradual y sostenida, apoyada en sectores clave como el Canal, el turismo y los servicios financieros, con una base productiva que se fortalece y perspectivas favorables para seguir dinamizando el crecimiento y el empleo bien remunerado”.

El MEF proyecta que la economía de Panamá tendrá un crecimiento de 4.0 % este 2025, en concordancia con los resultados obtenidos en el acumulado durante los primeros nueve meses del presente año.

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), recientemente, rebajó a 3.8 % sus perspectivas para Panamá; mientras que las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), apuntan a un crecimiento de 4.5 % y 4.0 %, respectivamente, para el país centroamericano.