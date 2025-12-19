20 de diciembre, Día de Duelo Nacional: ¿Habrá ley seca?

La Ley N.° 291 de 2022 establece que el 20 de diciembre es Día de Duelo Nacional y de descanso obligatorio en Panamá, en memoria de las víctimas de la invasión de Estados Unidos en 1989. La normativa fue sancionada en marzo de 2022 por el entonces presidente Laurentino Cortizo. Uno de los puntos centrales de esta ley es la aplicación de la ley seca, que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas desde las 12:01 a.m. del 20 de diciembre hasta las 12:01 a.m. del 21 de diciembre en todo el territorio nacional.

Además, la legislación ordena la suspensión de espectáculos musicales públicos, así como la prohibición de la transmisión y proyección de música estridente en medios radiales y televisivos, tanto estatales como privados. Como parte de los actos simbólicos de duelo, también se dispone que la bandera nacional sea izada a media asta en todas las instituciones del país. Estas medidas buscan preservar el carácter solemne de la fecha y promover un ambiente de respeto y reflexión durante la conmemoración del Día de Duelo Nacional.

Días de duelo nacional en Panamá: lo que establece el Código de Trabajo