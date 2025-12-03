Supermercados Xtra enciende el espíritu navideño en el Parque Heliodoro Patiño en Juan Díaz

Supermercados Xtra celebró una vez más el espíritu de la Navidad con el Gran Encendido Navideño en el Parque Heliodoro Patiño, en el corregimiento de Juan Díaz, actividad que se llevó a cabo en alianza con la Alcaldía de Panamá y la Junta Comunal de Juan Díaz y que reafirma su compromiso con la comunidad a través de una celebración que ya es una tradición local.

El pasado sábado 29 de noviembre, los asistentes disfrutaron en el parque de actividades para toda la familia, incluyendo shows, snacks, villancicos y dinámicas navideñas. El ambiente fue creciendo conforme avanzaba la tarde hasta llegar a uno de los momentos más esperados: el conteo regresivo para encender el árbol de Navidad, que llenó de emoción y alegría a los vecinos de la comunidad de Juan Díaz. "Es un honor volver a compartir esta celebración con la comunidad de Juan Díaz. Cada año este encendido nos recuerda la importancia de acompañar a las familias y de construir juntos espacios que fortalezcan la unión y las tradiciones. En Supermercados Xtra seguiremos trabajando para generar momentos especiales como este", afirmó Indira D'Oyen, directora de Asuntos Corporativos de Supermercados Xtra. "Gracias una vez más a la Alcaldía de Panamá y la Junta Comunal de Juan Díaz por su apoyo para seguir llevando alegría a las familias del corregimiento", agregó. Con esta nueva edición del encendido, Supermercados Xtra reafirma su compromiso de impulsar iniciativas que promuevan la convivencia, la solidaridad y el espíritu navideño en las comunidades donde está presente.