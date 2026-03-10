‘Escudo de las Américas’: Panamá afirma que solo hubo acuerdo tácito para combatir el narcotráfico y no se firmó ningún documento

El Gobierno de la República de Panamá informó que durante el evento denominado “Escudo de las Américas”, realizado el pasado sábado 7 de marzo en la ciudad de Miami, Estados Unidos, no se firmó ningún documento oficial, sino que se alcanzó un acuerdo tácito entre los países participantes para unir esfuerzos en la lucha contra el crimen internacional, especialmente el narcotráfico.

A través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades panameñas precisaron que el encuentro tuvo como objetivo fortalecer la cooperación regional frente a las organizaciones criminales, pero no implicó la suscripción de ningún tratado o documento formal.

Según el Gobierno, el denominado Escudo de las Américas consiste en un mecanismo de trabajo conjunto entre 12 naciones del continente, enfocado en reforzar la coordinación existente en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

El comunicado también recordó que Panamá mantiene acuerdos de cooperación con Estados Unidos, Colombia y otros países para enfrentar el crimen organizado, y destacó que este tipo de coordinación internacional resulta fundamental para fortalecer las operaciones del Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y la Policía Nacional.

Asimismo, el Gobierno subrayó que estas acciones no contradicen el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, ya que están dirigidas exclusivamente contra organizaciones criminales que, en muchos casos, financian actividades delictivas y redes vinculadas al terrorismo internacional.

En ese sentido, las autoridades reiteraron que el Canal de Panamá sigue siendo propiedad del país y de su población, y señalaron que la cooperación internacional busca evitar el avance del narcotráfico en el territorio nacional y reducir los niveles de violencia asociados a esta actividad.

Finalmente, el comunicado destacó que el combate al narcotráfico requiere esfuerzos coordinados entre los países de la región, especialmente en rutas marítimas y territorios utilizados por las redes criminales.