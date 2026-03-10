Claves del día: cinco noticias que dominan la agenda en Panamá y el mundo | 10 de marzo

La jornada informativa deja varios temas que concentran la atención pública: el debate sobre el acuerdo regional contra el narcotráfico, una aprehensión por presunto peculado, el hallazgo de un menor tras una alerta Amber, un proyecto de ley sobre encapuchados en protestas y la publicación de la lista de becas del IFARHU.

Panamá aclara que no firmó documento en el “Escudo de las Américas”

El Gobierno panameño aseguró que en la cumbre regional conocida como “Escudo de las Américas” solo hubo un acuerdo tácito de cooperación contra el narcotráfico, pero no se firmó ningún documento formal durante el encuentro.

La iniciativa, impulsada por Estados Unidos, busca reforzar la cooperación regional para combatir a los cárteles de droga y el crimen organizado mediante intercambio de inteligencia y acciones conjuntas entre los países participantes.

Fiscalía aprehende a exrepresentante por presunto peculado

La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a un exrepresentante de la junta comunal de Campana, en el distrito de Capira, como parte de una investigación por presunto delito de peculado.

Las autoridades investigan el posible uso irregular de fondos públicos vinculados a la administración de recursos comunales. El caso forma parte de las pesquisas que adelanta el Ministerio Público sobre posibles irregularidades en el manejo de fondos estatales.

Hallan con vida a menor tras activarse alerta Amber en Chiriquí

Las autoridades confirmaron que Joel Benjamín Villarreal, menor reportado como desaparecido en Chiriquí y por quien se había activado una alerta Amber, fue hallado con vida.

El hallazgo generó alivio entre familiares y comunidades que habían participado en la búsqueda. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su desaparición.

Proyecto de ley busca sancionar el uso de máscaras en protestas

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca sancionar el uso de máscaras, capuchas o pasamontañas durante manifestaciones.

La propuesta plantea añadir el artículo 169-A al Código Penal y, según el Ejecutivo, busca evitar que personas encapuchadas se infiltren en protestas pacíficas para provocar disturbios o actos violentos.

IFARHU publica lista de preseleccionados para becas 2026

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) publicó la lista de estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026.

Miles de aspirantes pueden verificar si avanzaron en el proceso a través del portal oficial del concurso, donde deberán ingresar sus datos para conocer si continúan en la siguiente fase de evaluación.