Proyecto contra encapuchados en protestas: estas son las claves de la propuesta presentada en la Asamblea

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca sancionar el uso de máscaras, capuchas o pasamontañas durante manifestaciones, mediante la adición del artículo 169-A al Código Penal.

La iniciativa fue introducida tras la aprobación de la Resolución de Gabinete No. 7 del 24 de febrero de 2026, que autorizó a la titular de Gobierno a llevar la propuesta al Legislativo.

La propuesta busca proteger las protestas pacíficas

Durante su intervención ante los diputados, Montalvo explicó que el objetivo de la iniciativa no es limitar el derecho a la protesta, sino evitar que personas encapuchadas se infiltren en manifestaciones para provocar disturbios o atacar a quienes participan pacíficamente.

“La ley lo que está buscando más que nada es evitar que personas que de alguna u otra manera tratan de interrumpir una protesta que es pacífica entren a estas manifestaciones y generen situaciones que terminen afectando a quienes ejercen su derecho”, expresó la ministra.

Según indicó, la iniciativa pretende proteger a quienes se manifiestan de forma legítima, evitando que terceros distorsionen las protestas con actos violentos.

Argumentos del Ejecutivo

Montalvo sostuvo que, en su experiencia, las personas que protestan por sus derechos generalmente no ocultan su identidad.

“Para defender sus derechos, las personas van de frente. Participan en sus protestas y lo hacen mostrando su rostro”, afirmó.

La ministra también relató que ha visto situaciones similares en territorios indígenas, donde quienes defienden sus causas lo hacen “con dignidad y sin esconderse”.

Por ello, explicó que el proyecto busca impedir que personas encapuchadas provoquen incidentes que luego terminan afectando a quienes protestan pacíficamente.

Debate sobre posibles restricciones

El tema ha generado discusión pública en el país, ya que algunos sectores han interpretado que la medida podría limitar la libertad de manifestación.

Sin embargo, Montalvo reiteró ante el pleno que la propuesta no busca restringir el derecho a protestar, sino regular el uso de elementos que oculten la identidad durante las manifestaciones.

“Esta ley protege y defiende a quienes participan en una manifestación pacífica y evita que personas que quieran desvirtuar una lucha real consigan sus objetivos”, sostuvo.

La ministra solicitó a los diputados analizar el proyecto y permitir que avance a debate, donde el Ejecutivo defenderá la iniciativa.