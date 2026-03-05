Ministra de Gobierno defenderá proyecto de ley que sanciona el uso de máscaras en manifestaciones

<a href="/tag/-/meta/dinoska-montalvo">La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo,</a> anunció este jueves 5 de marzo que<b> defenderá ante el país y la Asamblea Nacional el proyecto de ley que busca sancionar el uso de máscaras, capuchas o pasamontañas durante manifestaciones</b> cuando estos se utilicen para provocar disturbios o intimidar a otras personas.La propuesta, identificada como proyecto de ley No. 826, contempla la adición del artículo No. 169-A al <b>Código Penal</b>. De aprobarse, <b>se establecerían penas de dos a cuatro años de prisión para quienes oculten total o parcialmente su rostro durante protestas</b> con el propósito de cometer actos de violencia, incitar delitos o generar odio.Montalvo explicó que la iniciativa también busca definir con mayor claridad el rol del Ministerio Público y de los estamentos de seguridad cuando se presenten situaciones de este tipo durante las manifestaciones.Según la ministra, actualmente la normativa es <i>'muy genérica y abierta'</i>, lo que da paso a interpretaciones discrecionales y dificulta identificar a las personas que cometen delitos durante las protestas.<i>'Cuando se modifica ese artículo y se define exactamente cómo se manifiesta el tipo penal, vamos a tener herramientas para individualizar a la persona, porque es un delito que ocurre en flagrancia'</i>, explicó.La titular de Gobierno sostuvo que la propuesta no pretende afectar la protesta pacífica, sino evitar que grupos encapuchados desvirtúen las manifestaciones.<i><b>'Las personas que realmente salen a defender sus derechos no se ocultan; quieren ser visibilizadas. Muchas veces entran grupos que lo que buscan es desvirtuar estas acciones'</b></i><b>,</b> afirmó.Montalvo adelantó que espera presentar el anteproyecto ante la Asamblea Nacional en los próximos días y aseguró que está dispuesta a debatir la iniciativa en el Legislativo.'Voy a defender este proyecto ante el país y en la Asamblea. Creo en lo que estamos haciendo y se requiere abrir el debate', concluyó.