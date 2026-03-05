Ministra de Gobierno defenderá proyecto de ley que sanciona el uso de máscaras en manifestaciones

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, anunció este jueves 5 de marzo que defenderá ante el país y la Asamblea Nacional el proyecto de ley que busca sancionar el uso de máscaras, capuchas o pasamontañas durante manifestaciones cuando estos se utilicen para provocar disturbios o intimidar a otras personas.

La propuesta, identificada como proyecto de ley No. 826, contempla la adición del artículo No. 169-A al Código Penal.

De aprobarse, se establecerían penas de dos a cuatro años de prisión para quienes oculten total o parcialmente su rostro durante protestas con el propósito de cometer actos de violencia, incitar delitos o generar odio.

Montalvo explicó que la iniciativa también busca definir con mayor claridad el rol del Ministerio Público y de los estamentos de seguridad cuando se presenten situaciones de este tipo durante las manifestaciones.

Según la ministra, actualmente la normativa es “muy genérica y abierta”, lo que da paso a interpretaciones discrecionales y dificulta identificar a las personas que cometen delitos durante las protestas.

“Cuando se modifica ese artículo y se define exactamente cómo se manifiesta el tipo penal, vamos a tener herramientas para individualizar a la persona, porque es un delito que ocurre en flagrancia”, explicó.

La titular de Gobierno sostuvo que la propuesta no pretende afectar la protesta pacífica, sino evitar que grupos encapuchados desvirtúen las manifestaciones.

“Las personas que realmente salen a defender sus derechos no se ocultan; quieren ser visibilizadas. Muchas veces entran grupos que lo que buscan es desvirtuar estas acciones”, afirmó.

Montalvo adelantó que espera presentar el anteproyecto ante la Asamblea Nacional en los próximos días y aseguró que está dispuesta a debatir la iniciativa en el Legislativo.

“Voy a defender este proyecto ante el país y en la Asamblea. Creo en lo que estamos haciendo y se requiere abrir el debate”, concluyó.