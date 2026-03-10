Becas Ifarhu 2026: estos son los requisitos y documentos que deben presentar los preseleccionados

Desde este martes 10 de marzo, los estudiantes que participaron en el Concurso General de Becas 2026 y en la convocatoria del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) podrán verificar si fueron preseleccionados a través de la página web oficial de la institución.

El anuncio fue realizado por el director del Ifarhu, Carlos Godoy, durante una conferencia de prensa, en la que detalló que en esta convocatoria participaron más de 151 mil estudiantes en el Concurso General, mientras que alrededor de 11 mil aplicaron al programa dirigido a estudiantes con discapacidad.

Los aspirantes provienen de centros educativos oficiales y particulares de todo el país, incluyendo estudiantes de primaria, premedia, media y universidades estatales.

Según explicó Godoy, el proceso de evaluación permitirá seleccionar aproximadamente a 100 mil estudiantes que podrían beneficiarse con los distintos programas de apoyo económico que ofrece la institución.