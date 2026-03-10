Becas Ifarhu 2026: estos son los requisitos y documentos que deben presentar los preseleccionados

Los estudiantes que resulten preseleccionados deberán presentar una serie de documentos dependiendo del nivel académico.<b>Nivel universitario – continuación de carrera (solo universidades oficiales): </b>Los aspirantes deben contar con un índice mínimo de 2.0 en una escala de 3.0 y ser estudiantes regulares, es decir, mantener las materias completas según el plan de estudios. Entre los documentos requeridos se encuentran una foto tamaño carné, copias de la cédula o pasaporte, matrícula con sello fresco, plan de estudio de la carrera, créditos oficiales actualizados de la licenciatura, diploma de bachiller, certificación bancaria con el número de cuenta del estudiante y documentación que respalde la información socioeconómica.<b>Nivel universitario – primer ingreso (solo universidades oficiales): </b>Se exige un promedio mínimo de 4.5 en una escala de 5.0. Los estudiantes deberán entregar foto tamaño carné, copias de documentos de identidad del estudiante y del representante legal (si es menor de edad), matrícula con sello fresco, plan de estudios, créditos y diploma de bachiller, además de certificación bancaria y documentos socioeconómicos.<b>Educación básica general y media (planteles oficiales y particulares, desde segundo grado): </b>Los estudiantes deben tener un promedio mínimo de 4.5. Entre los requisitos figuran una foto tamaño carné, copias de cédula juvenil o certificado de nacimiento, cédula del representante legal, boletín del año anterior (2025), matrícula del año lectivo 2026, certificación bancaria y documentos que respalden la situación socioeconómica.<b>Nivel universitario – maestría y doctorado (solo universidades oficiales): </b>Se requiere un índice mínimo de 2.0 en escala de 3.0. Los postulantes deberán presentar foto tamaño carné, copias de documentos de identidad, plan de estudios, créditos oficiales de licenciatura o maestría según corresponda, matrícula con sello fresco, certificación del costo del programa y certificación bancaria.En todos los casos, los estudiantes extranjeros deberán presentar una certificación del Servicio Nacional de Migración que acredite más de 10 años de residencia en el país. Asimismo, el representante legal registrado en la solicitud deberá ser la misma persona que entregue la documentación y firme el documento de aceptación del beneficio.