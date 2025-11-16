Actualización de documentos para pago de becas universitarias comienza el 17 de noviembre

<b>Universidad de Panamá</b>Los estudiantes deberán presentar:Créditos oficiales del primer semestre 2025.Matrícula del segundo semestre 2025, con sello fresco.Certificación de cuenta bancaria a nombre del beneficiario (solo para quienes no la hayan entregado anteriormente).<b>Universidades Particulares (Privada)</b>Los estudiantes deberán presentar:Créditos del primer y segundo cuatrimestre 2025.Matrícula del tercer cuatrimestre 2025.Certificación de cuenta bancaria a nombre del beneficiario (solo para quienes no la hayan entregado anteriormente).