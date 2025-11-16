  1. Inicio
PANAMÁ

Actualización de documentos para pago de becas universitarias comienza el 17 de noviembre

El Ifarhu anuncia jornada nacional de entrega de documentos para becas.
El Ifarhu anuncia jornada nacional de entrega de documentos para becas. IFARHU
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/11/2025 10:07
La jornada se realizará a nivel nacional, por lo que los beneficiarios deberán mantenerse atentos a la programación

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que a partir del lunes 17 de noviembre se llevará a cabo la jornada de recepción física de documentos para estudiantes universitarios beneficiarios de becas, correspondientes a universidades oficiales y particulares. La entidad explicó que esta actualización es necesaria para verificar la información académica requerida en el proceso de pago de becas.

Según indicó el Ifarhu, la jornada se realizará a nivel nacional, por lo que los beneficiarios deberán mantenerse atentos a la programación específica que será anunciada por cada regional de la institución.

Documentos requeridos por el Ifarhu

Universidad de Panamá

Los estudiantes deberán presentar:

Créditos oficiales del primer semestre 2025.

Matrícula del segundo semestre 2025, con sello fresco.

Certificación de cuenta bancaria a nombre del beneficiario (solo para quienes no la hayan entregado anteriormente).

Universidades Particulares (Privada)

Los estudiantes deberán presentar:

Créditos del primer y segundo cuatrimestre 2025.

Matrícula del tercer cuatrimestre 2025.

Certificación de cuenta bancaria a nombre del beneficiario (solo para quienes no la hayan entregado anteriormente).

