Actualización de documentos para pago de becas universitarias comienza el 17 de noviembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que a partir del lunes 17 de noviembre se llevará a cabo la jornada de recepción física de documentos para estudiantes universitarios beneficiarios de becas, correspondientes a universidades oficiales y particulares. La entidad explicó que esta actualización es necesaria para verificar la información académica requerida en el proceso de pago de becas.

Según indicó el Ifarhu, la jornada se realizará a nivel nacional, por lo que los beneficiarios deberán mantenerse atentos a la programación específica que será anunciada por cada regional de la institución.