Trabajo infantil: inspección sorpresa en comercios de la Ciudad

Los operativos incluyeron visitas a comercios del corregimiento de <b>Calidonia</b> y, en el interior del país, a establecimientos de <b>Puerto Vidal</b>, en el distrito de <b>Las Palmas</b>, así como a áreas pesqueras. En todas las inspecciones, <b>no se detectó la presencia de menores realizando actividades laborales</b>, un resultado considerado positivo por las autoridades.Además de verificar el cumplimiento de las normas, los inspectores informaron a los comerciantes sobre el <b>Convenio 138 de la <a href="/tag/-/meta/oit-organizacion-internacional-del-trabajo">Organización Internacional del Trabajo (OIT)</a></b>, que establece la edad mínima para trabajar, y sobre el <b>Decreto Ejecutivo No. 1 del 5 de enero de 2016</b>, que detalla las peores formas de trabajo infantil prohibidas en Panamá.La acción fue desarrollada por el Mitradel en coordinación con la <b>Policía de Niñez y Adolescencia</b>, la <b>Autoridad Marítima de Panamá</b> y la <b><a href="/tag/-/meta/senniaf-secretaria-nacional-de-ninez-adolescencia-y-familia">Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf)</a></b>, en el marco de los esfuerzos interinstitucionales para erradicar el trabajo infantil.Aunque la jornada no registró infracciones, las autoridades insistieron en la importancia de <b>mantener los operativos y la vigilancia constante</b> para garantizar que ningún menor sea expuesto a actividades que vulneren su derecho a la educación, la salud y un desarrollo pleno.