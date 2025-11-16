¡Atención docentes! Ministerio de Educación lanza requisitos y calendario de postulaciones

El Ministerio de Educación (Meduca) dio a conocer los detalles de la convocatoria para el concurso general de nombramientos de maestros y profesores correspondiente al año escolar 2026.

El periodo de postulación estará habilitado del 25 de noviembre al 2 de diciembre de 2025.

La convocatoria inicia el 14 de noviembre, mientras que la apertura del concurso se realizará del 24 al 25 de noviembre de 2025.

Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos establecidos por el Meduca:

Ser ciudadano panameño.

Gozar de buena salud física y mental.

No estar suspendido del cargo en el Ministerio de Educación.

No estar inhabilitado administrativamente para ejercer el cargo, según la normativa vigente.

No estar inhabilitado para ejercer funciones públicas.

No haber sido separado del cargo por orden de autoridad competente.

No haber sido destituido disciplinariamente del Meduca ni condenado penalmente por delitos contra el pudor, la libertad sexual o mal manejo de fondos públicos.

Estar inscrito en el Registro Permanente de Elegibles o contar con títulos, créditos y documentos exigidos para el cargo.