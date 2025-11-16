  1. Inicio
PANAMÁ

¡Atención docentes! Ministerio de Educación lanza requisitos y calendario de postulaciones

El Meduca anunció la convocatoria del concurso general de nombramientos docentes para 2026.
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/11/2025 10:32
El periodo de postulación estará habilitado del 25 de noviembre al 2 de diciembre de 2025

El Ministerio de Educación (Meduca) dio a conocer los detalles de la convocatoria para el concurso general de nombramientos de maestros y profesores correspondiente al año escolar 2026.

El periodo de postulación estará habilitado del 25 de noviembre al 2 de diciembre de 2025.

La convocatoria inicia el 14 de noviembre, mientras que la apertura del concurso se realizará del 24 al 25 de noviembre de 2025.

Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos establecidos por el Meduca:

Ser ciudadano panameño.

Gozar de buena salud física y mental.

No estar suspendido del cargo en el Ministerio de Educación.

No estar inhabilitado administrativamente para ejercer el cargo, según la normativa vigente.

No estar inhabilitado para ejercer funciones públicas.

No haber sido separado del cargo por orden de autoridad competente.

No haber sido destituido disciplinariamente del Meduca ni condenado penalmente por delitos contra el pudor, la libertad sexual o mal manejo de fondos públicos.

Estar inscrito en el Registro Permanente de Elegibles o contar con títulos, créditos y documentos exigidos para el cargo.

Documentos indispensables para postularse

Los aspirantes deberán adjuntar en la plataforma Provel del Ministerio de Educación los siguientes documentos, con un tamaño máximo de 600 KB cada uno:

Certificado de salud física expedido por un médico general o especialista.

Certificado de salud mental expedido por un médico psiquiatra.

Certificado de información de antecedentes penales, emitido por la Dirección de Investigación Judicial, conforme a la Ley N.°14 del 13 de abril de 2010.

El Meduca indicó que estos documentos solo serán válidos si fueron expedidos dentro de los 30 días calendario previos al último día del periodo de postulación.

