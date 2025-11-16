¡Atención docentes! Ministerio de Educación lanza requisitos y calendario de postulaciones

Los aspirantes deberán <b>adjuntar en la plataforma Provel</b> del Ministerio de Educación los siguientes documentos, con un tamaño máximo de <b>600 KB</b> cada uno:Certificado de salud física expedido por un médico general o especialista.Certificado de salud mental expedido por un médico psiquiatra.Certificado de información de antecedentes penales, emitido por la Dirección de Investigación Judicial, conforme a la Ley N.°14 del 13 de abril de 2010.El Meduca indicó que estos documentos solo serán válidos si fueron expedidos dentro de los 30 días calendario previos al último día del periodo de postulación.