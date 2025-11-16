Tribunal Electoral da luz verde a candidatura de Jorge Herrera para presidencia del panameñismo

El Pleno del <b><a href="/tag/-/meta/te-tribunal-electoral">Tribunal Electoral (TE)</a></b> confirmó la candidatura del diputado y presidente de la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>, Jorge Herrera, para la presidencia del <b><a href="/tag/-/meta/partido-panamenista">Partido Panameñista</a></b>, de acuerdo al <b>Edicto 29-2025-S.G.</b>, publicado este domingo, despejando así el camino hacia las elecciones internas que se celebrarán la próxima semana.La decisión se da en medio de un proceso interno marcado por tensiones y por una demanda presentada ante el Juzgado Electoral que<b> intentaba frenar la postulación de Herrera a la junta directiva del colectivo</b>.La acción legal, interpuesta por el abogado Rodrigo Esquivel, impugnaba parcialmente la Resolución N.° 033-2025 del Comité Nacional de Elecciones del Panameñista, <b>alegando incumplimientos en la paridad de género, errores en el formulario de postulación y la ausencia de una certificación obligatoria de la Secretaría Nacional de la Mujer</b>.Esquivel sostenía que la nómina de Herrera no cumplía con el artículo 83 de los estatutos del partido, que <b>procura garantizar que al menos el 50% de las candidaturas a los órganos de gobierno sean ocupadas por mujeres</b>, salvo excepciones debidamente justificadas.