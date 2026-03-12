Patricia Medina: Talento que rompe barreras

En un sector donde normalmente los hombres han llevado la batuta, la ingeniera industrial Patricia Medina se ha convertido en una figura clave dentro de la logística empresarial en Panamá. Hoy se desempeña como gerente de Cadena de Suministro de la División Almacenes de Grupo Melo, una posición estratégica desde la cual coordina procesos que impactan directamente la eficiencia, la rentabilidad y la experiencia del cliente. Pero más allá de su rol profesional, Patricia también es esposa y madre de tres hijos, facetas que, según cuenta, le han enseñado el valor del equilibrio, la disciplina y la empatía en su liderazgo. Con 14 años de trayectoria dentro del grupo, Patricia ha construido su carrera con mucho esfuerzo y determinación. Pero detrás del cargo y los números existe una historia de disciplina, aprendizaje y liderazgo humano. Desde el centro de distribución Cabuya, donde hoy se desarrollan muchas de las operaciones logísticas, Patricia habló con la serenidad de quien conoce cada eslabón de la cadena que dirige.

De ingeniera joven a líder

Patricia inició su camino profesional como ingeniera industrial, impulsada por su pasión por los procesos, la mejora continua y la búsqueda constante de eficiencia dentro de las organizaciones. Desde sus primeros años de trabajo entendió que los procesos bien diseñados pueden transformar una empresa. Cuando ingresó a Grupo Melo, comenzó como gerente de Compras, un rol que le permitió conocer desde adentro el funcionamiento de la cadena de suministro: inventarios, reposición de productos, negociación con proveedores y control de abastecimiento. “Ser gerente de Compras me permitió entender realmente cómo fluye la operación y dónde están las oportunidades de mejora”, explica. Con el paso del tiempo, fue integrando nuevas responsabilidades que conectaban compras, distribución y operaciones, hasta llegar a liderar toda la cadena logística de la División Almacenes. “Más que trasladar productos de un lugar a otro, mi rol es crear estructuras, mejorar procesos y formar equipos que puedan ejecutar la cadena de suministro con disciplina”, señala. Para Patricia, la logística impacta directamente áreas clave del negocio como el capital de trabajo, la sostenibilidad, la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. Por esta razón, asegura que cada decisión dentro de la cadena de suministro tiene repercusiones financieras y operativas que influirán en el desempeño global de la empresa.

El nuevo motor de la logística

Uno de los aspectos que más entusiasma a Patricia dentro de su gestión es la incorporación de tecnología en los procesos logísticos. Durante los últimos años, su equipo ha impulsado la implementación de herramientas que permiten mejorar la planificación y el control dentro de la cadena de suministro. Entre los avances más importantes destacan sistemas para la planificación de la demanda, optimización de inventarios, automatización de reposiciones y trazabilidad de productos. Estas herramientas permiten tener mayor visibilidad sobre cada etapa del proceso logístico.

Liderazgo humano

Aunque la logística suele asociarse con inventarios y operaciones, Patricia enfatiza que los resultados sostenibles dependen en gran medida del talento humano. Manifestó que su estilo de liderazgo se fundamenta en dos valores esenciales: la integridad y la perseverancia. La primera se refleja en decisiones coherentes y en el respeto por las políticas organizacionales, y la segunda se traduce en la capacidad de mantener el rumbo de los proyectos a pesar de los obstáculos. Para esta profesional, las personas que participan en las operaciones son quienes realmente aportan ideas y mejoras que fortalecen la eficiencia de los procesos.

Filosofía

La logística y la cadena de suministro han sido tradicionalmente sectores dominados por hombres. No obstante, Patricia asegura que esta realidad nunca representó un obstáculo en su carrera profesional. “Para mí fue más una oportunidad para prepararme mejor”, afirma. A lo largo de su trayectoria, según indicó, ha contado con mentores, jefes y profesores que han respaldado su crecimiento profesional. Esta experiencia le permitió reafirmar una convicción clara: el liderazgo no depende del género, sino de la preparación, el carácter y los resultados.

Mensaje a las mujeres