Patricia Medina: Talento que rompe barreras

Patricia inició su camino profesional como ingeniera industrial, impulsada por su pasión por los procesos, la mejora continua y la búsqueda constante de eficiencia dentro de las organizaciones.Desde sus primeros años de trabajo entendió que los procesos bien diseñados pueden transformar una empresa.Cuando ingresó a Grupo Melo, comenzó como gerente de Compras, un rol que le permitió conocer desde adentro el funcionamiento de la cadena de suministro: inventarios, reposición de productos, negociación con proveedores y control de abastecimiento.'Ser gerente de Compras me permitió entender realmente cómo fluye la operación y dónde están las oportunidades de mejora', explica.Con el paso del tiempo, fue integrando nuevas responsabilidades que conectaban compras, distribución y operaciones, hasta llegar a liderar toda la cadena logística de la División Almacenes.'Más que trasladar productos de un lugar a otro, mi rol es crear estructuras, mejorar procesos y formar equipos que puedan ejecutar la cadena de suministro con disciplina', señala.Para Patricia, la logística impacta directamente áreas clave del negocio como el capital de trabajo, la sostenibilidad, la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. Por esta razón, asegura que cada decisión dentro de la cadena de suministro tiene repercusiones financieras y operativas que influirán en el desempeño global de la empresa.