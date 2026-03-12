María Corina Machado afirma que su regreso a Venezuela será ‘armonioso y coordinado con aliados’

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que su regreso a Venezuela se realizará de forma “armoniosa y coordinada con los aliados”, como parte de la estrategia política que impulsa para avanzar hacia una transición democrática en su país.

“Mi regreso a Venezuela será de manera armoniosa, coordinada con los aliados y una vez que pueda terminar de llevar adelante una misión que vine a cumplir ”, afirmó. Señalando que parte de una estrategia política más amplia para acompañar a los ciudadanos en la etapa final de la lucha por la democracia.

La dirigente señaló que su presencia en el exterior responde a la necesidad de fortalecer vínculos con actores políticos, económicos y sociales que respaldan la causa democrática venezolana. Machado explicó que su objetivo es “alinear todos los vectores”, incluyendo ciudadanos, actores políticos, sectores económicos, financieros y energéticos, que comparten la aspiración de construir una Venezuela democrática con Estado de derecho y reglas claras.

De acuerdo con la opositora, estos esfuerzos buscan preparar el terreno para una etapa de transición que permita recuperar la institucionalidad y generar condiciones para el desarrollo del país.

Durante sus declaraciones, Machado se refirio al Gobierno de Los Estados Unidos al subrayar el apoyo del gobierno , así como del secretario de Estado Marco Rubio, quienes, según dijo, han planteado una estrategia orientada a facilitar una transición política que permita elecciones libres.

“Se ha hablado por parte de nuestros aliados y especialmente el gobierno de los Estados Unidos que yo tengo que recordarlo, la única nación en el mundo que ha arriesgado la vida de alguno de sus ciudadanos por la libertad de Venezuela son los Estados Unidos y lo tenemos que reconocer y agradecer. Gracias a esa decisión del presidente Trump, hoy Nicolás Maduro enfrenta la justicia”, afirmó.

La dirigente opositora sostuvo que la cooperación con aliados internacionales forma parte de una estrategia más amplia para lograr una transición política en Venezuela y desmontar lo que ha descrito como un sistema autoritario.

En ese marco, señaló que cualquier paso importante dentro del proceso, incluido su eventual retorno al país, debe darse con coordinación internacional.

Machado también recordó los obstáculos que, ha enfrentado por parte del gobierno venezolano. Según afirmó, su inhabilitación política respondió al temor que su liderazgo generaba dentro del oficialismo.

“Nicolás Maduro me tenía terror, con razón”, dijo en referencia al mandatario venezolano Nicolás Maduro.

La dirigente insistió en que, pese a las dificultades, la oposición venezolana continúa trabajando con aliados internacionales para crear las condiciones que permitan avanzar hacia una democracia plena.

“Será una transición muy compleja” sostuvo, al reiterar que el objetivo final es que los venezolanos puedan recuperar sus libertades y reconstruir su país.

Durante la conferencia, la opositora también aseguró que en Venezuela todavía permanecen presos políticos, quienes, según denunció, han sido detenidos por defender el derecho a la libertad o expresar posiciones contrarias al gobierno.

“Este clamor por la libertad plena de todos los presos y perseguidos es nuestra prioridad en esta hora y a ustedes que desde Chile han defendido los derechos humanos les pido que hagamos eco a esta enorme angustia y prioridad que tenemos”, manifestó.

Además, agradeció la postura adoptada por el presidente chileno Gabriel Boric, destacando que durante su mandato se mantuvo en la agenda internacional la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

La líder opositora aseguró que su regreso a Venezuela dependerá de las condiciones políticas y del avance del proceso de transición. Explicó que su intención es continuar acompañando a los ciudadanos en la lucha por el restablecimiento de la democracia.

Machado concluyó reiterando que el objetivo final es lograr una Venezuela democrática, con instituciones sólidas, respeto al Estado de derecho y condiciones que permitan el regreso de millones de venezolanos que actualmente viven en el exterior.

“Nos han provocado, nos han atacado, nos han perseguido, encarcelaron a nuestros compañeros, asesinaron a otros y nosotros nos mantuvimos organizados y firmes cívicamente”, expresó. “De eso se trata mi regreso, acompañar a los venezolanos en esta causa, en esta lucha hasta el final”, concluyó.