Ifarhu activa proceso de entrega de documentos para universitarios con becas y asistencias

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció el inicio de la recepción de documentación académica y bancaria para estudiantes universitarios que mantienen becas y asistencias económicas vigentes antes del año 2026, como parte del proceso para garantizar la continuidad de estos beneficios. La institución informó que la entrega de documentos se realizará en las distintas regionales del Ifarhu, de acuerdo con el cronograma establecido. En el caso de la sede central, la recepción comenzará el lunes 2 de febrero de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., y se atenderán únicamente las universidades y facultades previamente listadas en el calendario oficial.

El Ifarhu aclara documentos exigidos a estudiantes de la UP y universidades privadas