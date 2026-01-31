  1. Inicio
Información útil

Ifarhu activa proceso de entrega de documentos para universitarios con becas y asistencias

Desde el 2 de febrero, el Ifarhu recibirá documentos de universitarios becados
Ceddia
Por
Emiliana Tuñón
  • 31/01/2026 12:28
Estudiantes universitarios beneficiarios de becas y asistencias del Ifarhu deberán presentar su documentación según el cronograma establecido.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció el inicio de la recepción de documentación académica y bancaria para estudiantes universitarios que mantienen becas y asistencias económicas vigentes antes del año 2026, como parte del proceso para garantizar la continuidad de estos beneficios.

La institución informó que la entrega de documentos se realizará en las distintas regionales del Ifarhu, de acuerdo con el cronograma establecido. En el caso de la sede central, la recepción comenzará el lunes 2 de febrero de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., y se atenderán únicamente las universidades y facultades previamente listadas en el calendario oficial.

El Ifarhu aclara documentos exigidos a estudiantes de la UP y universidades privadas

Para los estudiantes de la Universidad de Panamá, los documentos requeridos son los créditos oficiales del II semestre de 2025, la matrícula de Verano 2026 con código QR y la certificación de cuenta bancaria a nombre del beneficiario, en los casos en que no haya sido presentada con anterioridad.

En tanto, los estudiantes de universidades particulares deberán presentar los créditos del II período (si no los han entregado), los créditos del III cuatrimestre de 2025, la matrícula del I cuatrimestre de 2026 y la certificación de cuenta bancaria, en caso de no haberla entregado previamente.

El Ifarhu exhortó a los estudiantes a mantenerse atentos a la programación correspondiente a su regional y a cumplir con la entrega completa de los documentos solicitados, a fin de evitar contratiempos y asegurar la continuidad de sus beneficios educativos.

