Ifarhu activa proceso de entrega de documentos para universitarios con becas y asistencias

Para los <b>estudiantes de la Universidad de Panamá</b>, los documentos requeridos son los <b>créditos oficiales del II semestre de 2025</b>, la <b>matrícula de Verano 2026 con código QR</b> y la <b>certificación de cuenta bancaria a nombre del beneficiario</b>, en los casos en que no haya sido presentada con anterioridad.En tanto, los <b>estudiantes de universidades particulares</b> deberán presentar los <b>créditos del II período</b> (si no los han entregado), los <b>créditos del III cuatrimestre de 2025</b>, la <b>matrícula del I cuatrimestre de 2026</b> y la <b>certificación de cuenta bancaria</b>, en caso de no haberla entregado previamente.El Ifarhu exhortó a los estudiantes a <b>mantenerse atentos a la programación correspondiente a su regional</b> y a <b>cumplir con la entrega completa de los documentos solicitados</b>, a fin de evitar contratiempos y asegurar la continuidad de sus beneficios educativos.