Pago de becas y Pase-U desde el 15 de diciembre: estos son los documentos necesarios para cobrar

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que a partir del lunes 15 de diciembre se iniciará el pago de becas, asistencias económicas y la reprogramación del PASE-U, beneficiando a estudiantes de primaria, premedia y media a nivel nacional.

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar los siguientes documentos:

Recibo de entrega de documentos

Cédula vigente en original del representante legal y del estudiante

Boletín final 2024 y matrícula 2025, para quienes no retiraron el primer pago en jornadas anteriores

Boletín del primer y segundo trimestre del 2025

El Ifarhu aclaró que solo podrá ingresar a los centros de atención la persona que realizará el cobro, por lo que no es obligatoria la presencia del estudiante.

En caso de que el representante legal no pueda asistir, deberá autorizar a un tercero, quien deberá presentar:

Copia legible por ambas caras de la cédula del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada, todas vigentes.

Nota de autorización original, firmada a mano por el representante legal, donde se indique el nombre y número de cédula de la persona autorizada. No se aceptarán copias ni fotografías del documento.