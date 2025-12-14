Pago de becas y Pase-U desde el 15 de diciembre: estos son los documentos necesarios para cobrar

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> informó que a partir del lunes 15 de diciembre se iniciará el pago de becas, asistencias económicas y la reprogramación del PASE-U, beneficiando a estudiantes de primaria, premedia y media a nivel nacional.Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar los siguientes documentos:<b>Recibo de entrega de documentos</b><b>Cédula vigente en original</b> del representante legal y del estudiante<b>Boletín final 2024 y matrícula 2025</b>, para quienes no retiraron el primer pago en jornadas anteriores<b>Boletín del primer y segundo trimestre del 2025</b>El Ifarhu aclaró que <b>solo podrá ingresar a los centros de atención la persona que realizará el cobro</b>, por lo que <b>no es obligatoria la presencia del estudiante</b>.En caso de que el representante legal no pueda asistir, deberá <b>autorizar a un tercero</b>, quien deberá presentar:<b>Copia legible por ambas caras de la cédula</b> del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada, todas <b>vigentes</b>.<b>Nota de autorización original</b>, firmada a mano por el representante legal, donde se indique el <b>nombre y número de cédula de la persona autorizada</b>. No se aceptarán copias ni fotografías del documento.