  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

¿Aún no aplicas? Ifarhu cerrará pronto el Concurso General de Becas 2026

Estudiantes de primaria, premedia, media y universitarios pueden postular al Concurso de Becas 2026
Estudiantes de primaria, premedia, media y universitarios pueden postular al Concurso de Becas 2026 Ifarhu
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/01/2026 16:28
El Concurso General de Becas 2026 entra en su recta final con miles de aspirantes inscritos.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que la postulación al Concurso General de Becas 2026 estará habilitada hasta el viernes 23 de enero, fecha en la que culmina oficialmente el proceso de inscripción.

De acuerdo con la entidad, más de 131,461 mil estudiantes a nivel nacional ya se han inscrito durante los primeros días de la convocatoria, reflejando un alto interés por participar en el programa de apoyo académico.

El Ifarhu detalló que podrán postularse estudiantes de educación primaria, premedia y media de centros educativos oficiales y particulares del país, así como aspirantes de primer ingreso a las cinco universidades estatales, siempre que cumplan con un promedio final mínimo de 4.5. En el caso de los estudiantes universitarios que opten por becas de continuidad, se exige un índice académico mínimo de 2.0.

El Ifarhu explica el proceso digital y la fase presencial del Concurso de Becas 2026

El Ifarhu informó que el proceso de inscripción al Concurso General de Becas se realiza de manera virtual, a través del portal oficial www.ifarhuconcurso.gob.pa, donde los aspirantes pueden completar su postulación y acceder a información detallada del programa.

La entidad enfatizó la importancia de que estudiantes y acudientes conserven el código de inscripción generado durante el registro en línea, ya que será indispensable en las siguientes fases del proceso. Aquellos que resulten preseleccionados deberán presentar la documentación física correspondiente para la adjudicación de las becas, en fechas que serán anunciadas oportunamente por la institución.

Adicionalmente, el Ifarhu anunció que en los próximos días se estarán dando a conocer las fechas de convocatoria para el Programa de Becas para Estudiantes con Discapacidad y el Programa de Becas Socioeconómicas, iniciativas que contarán con una inversión de B/.50 millones, como parte del compromiso institucional de promover el acceso equitativo a la educación.

VIDEOS
Lo Nuevo