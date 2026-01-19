¿Aún no aplicas? Ifarhu cerrará pronto el Concurso General de Becas 2026

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> informó que la <b>postulación al Concurso General de Becas 2026</b> estará habilitada <b>hasta el viernes 23 de enero</b>, fecha en la que culmina oficialmente el proceso de inscripción.De acuerdo con la entidad, <b>más de 131,461 mil estudiantes a nivel nacional</b> ya se han inscrito durante los primeros días de la convocatoria, reflejando un alto interés por participar en el programa de apoyo académico.El Ifarhu detalló que <b>podrán postularse estudiantes de educación primaria, premedia y media de centros educativos oficiales y particulares del país, así como aspirantes de primer ingreso a las cinco universidades estatales,</b> siempre que cumplan con un <b>promedio final mínimo de 4.5</b>. En el caso de los estudiantes universitarios que opten por becas de continuidad, se exige un <b>índice académico mínimo de 2.0</b>.