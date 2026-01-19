¿Aún no aplicas? Ifarhu cerrará pronto el Concurso General de Becas 2026

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que la postulación al Concurso General de Becas 2026 estará habilitada hasta el viernes 23 de enero, fecha en la que culmina oficialmente el proceso de inscripción.

De acuerdo con la entidad, más de 131,461 mil estudiantes a nivel nacional ya se han inscrito durante los primeros días de la convocatoria, reflejando un alto interés por participar en el programa de apoyo académico.

El Ifarhu detalló que podrán postularse estudiantes de educación primaria, premedia y media de centros educativos oficiales y particulares del país, así como aspirantes de primer ingreso a las cinco universidades estatales, siempre que cumplan con un promedio final mínimo de 4.5. En el caso de los estudiantes universitarios que opten por becas de continuidad, se exige un índice académico mínimo de 2.0.