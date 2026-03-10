  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Hallan con vida a Joel Benjamín Villarreal buscado tras activar Alerta Amber en Chiriquí

La desaparición del adolescente motivó la activación de una Alerta Amber luego de que no llegara a su escuela tras salir de casa a las 6:00 a.m.
La desaparición del adolescente motivó la activación de una Alerta Amber luego de que no llegara a su escuela tras salir de casa a las 6:00 a.m. Redes
Por
Darine Waked
  • 10/03/2026 10:28
Autoridades localizaron al joven de 13 años en Boquete después de horas de intensa búsqueda. La investigación continúa para determinar qué ocurrió durante su ausencia

El adolescente Joel Benjamín Villarreal, de 13 años, quien había sido reportado como desaparecido desde la mañana del 9 de marzo, fue localizado sano y salvo en el distrito de Boquete, confirmó el Ministerio Público.

La desaparición del menor motivó la activación de una Alerta Amber, luego de que sus padres informaran que el joven no llegó a su centro educativo, pese a haber salido de su vivienda alrededor de las 6:00 a.m. para iniciar su jornada escolar.

La preocupación de sus familiares aumentó cuando, en las cercanías de la residencia, fueron encontrados la camisa y el pantalón del uniforme escolar del estudiante cerca de un árbol de guayacán, lo que encendió las alertas sobre su paradero.

Tras el reporte, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para ubicar al adolescente. Posteriormente, se confirmó que el menor fue encontrado en Boquete, en la provincia de Chiriquí.

Funcionarios del Ministerio Público se trasladaron al área para continuar con las investigaciones que permitan aclarar las circunstancias de su desaparición y su posterior localización.

VIDEOS
Lo Nuevo