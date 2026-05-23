‘Yo seré candidata’: María Corina Machado confirma aspiraciones políticas y pide nuevas elecciones en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado confirmó que será candidata presidencial en las próximas elecciones de Venezuela, como parte de una estrategia de transición democrática acordada junto al presidente electo Edmundo González Urrutia y respaldada por Estados Unidos.

“Yo seré candidata, pero podrán haber otros, por supuesto. A mí me encantaría competir con todo el mundo que quiera ser candidato”, respondió la premio Nobel de la paz a La Estrella de Panamá.

Machado también explicó que la decisión surge tras conversaciones sostenidas con González Urrutia y en el marco de un plan político planteado por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, estructurado en tres fases: estabilización, recuperación y transición con elecciones presidenciales.

“Ayer iniciamos nuestra conversación. Lo primero en una extraordinaria conversación con Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, a quien todos le tenemos el más profundo agradecimiento, reconocimiento y cariño”, afirmó Machado.

La dirigente sostuvo que González Urrutia “nunca bajó la cabeza ni cedió ante las presiones” y aseguró que ambos concluyeron que el proceso político venezolano debe culminar con una nueva elección presidencial para consolidar la transición.

“Evaluamos eso con serenidad y entendemos que para favorecer este plan es necesario que este proceso culmine como fase en un proceso electoral presidencial”, señaló.

Machado indicó que el líder opositor ha respaldado plenamente esta decisión y defendió la necesidad de abrir nuevamente las urnas como una demostración de confianza en los venezolanos y de coordinación con Washington, al que calificó como “principal aliado”.

“Nosotros estamos demostrando que realmente queremos que este plan avance, queremos coordinar con nuestro principal aliado, el gobierno de EE.UU., el éxito de esta estrategia”, expresó.

La exdiputada también argumentó que millones de ciudadanos no pudieron participar en las elecciones del 28 de julio, razón por la cual considera necesaria una nueva convocatoria electoral.

“Queremos hacer una elección impecable, casi el 40% de los venezolanos no tuvieron la oportunidad de votar el pasado 28 de julio, incluyendo unos 4 millones de venezolanos que están inscritos en el registro”, dijo.

Las declaraciones se producen en medio de su visita a Panamá para reunirse con la diáspora venezolana en el país, durante su rueda de prensa con medios de la localidad.