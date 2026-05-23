‘Yo seré candidata’: María Corina Machado confirma aspiraciones políticas y pide nuevas elecciones en Venezuela

La líder opositora venezolana <b><a href="/tag/-/meta/maria-corina-machado">María Corina Machado</a> confirmó que será candidata presidencial en las próximas elecciones de Venezuela</b>, como parte de una estrategia de transición democrática acordada junto al presidente electo <b><a href="/tag/-/meta/edmundo-gonzalez-urrutia">Edmundo González Urrutia</a></b> y respaldada por <b><a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a></b>.<i>'Yo seré candidata, pero podrán haber otros, por supuesto. A mí me encantaría competir con todo el mundo que quiera ser candidato'</i>, respondió la premio Nobel de la paz a <b>La Estrella de Panamá</b>.Machado también explicó que la decisión surge tras conversaciones sostenidas con González Urrutia y en el marco de un plan político planteado por el secretario de Estado estadounidense <b><a href="/tag/-/meta/marco-rubio">Marco Rubio</a></b>, estructurado en tres fases: estabilización, recuperación y transición con elecciones presidenciales.<i>'Ayer iniciamos nuestra conversación. Lo primero en una extraordinaria conversación con Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, a quien todos le tenemos el más profundo agradecimiento, reconocimiento y cariño'</i>, afirmó Machado.La dirigente sostuvo que González Urrutia <i>'nunca bajó la cabeza ni cedió ante las presiones'</i> y <b>aseguró que ambos concluyeron que el proceso político venezolano debe culminar con una nueva elección presidencial para consolidar la transición</b>.<i>'Evaluamos eso con serenidad y entendemos que para favorecer este plan es necesario que este proceso culmine como fase en un proceso electoral presidencial'</i>, señaló.Machado indicó que el líder opositor ha respaldado plenamente esta decisión y <b>defendió la necesidad de abrir nuevamente las urnas como una demostración de confianza en los venezolanos y de coordinación con Washington</b>, al que calificó como 'principal aliado'.<i>'Nosotros estamos demostrando que realmente queremos que este plan avance, queremos coordinar con nuestro principal aliado, el gobierno de EE.UU., el éxito de esta estrategia'</i>, expresó.La exdiputada también argumentó que millones de ciudadanos no pudieron participar en las elecciones del 28 de julio, razón por la cual considera necesaria una nueva convocatoria electoral.<i>'Queremos hacer una elección impecable, casi el 40% de los venezolanos no tuvieron la oportunidad de votar el pasado 28 de julio, incluyendo unos 4 millones de venezolanos que están inscritos en el registro'</i>, dijo.Las declaraciones se producen en medio de su visita a Panamá para reunirse con la diáspora venezolana en el país, durante su rueda de prensa con medios de la localidad.