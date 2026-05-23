La princesa de Gales vuelve al escenario internacional tras superar el cáncer

Kate Middleton, conocida también como la princesa de Gales, retomará de manera progresiva sus viajes oficiales al extranjero tras superar el tratamiento contra el cáncer que enfrentó durante el último año. Así lo confirmó este viernes su esposo, el Príncipe Guillermo, quien aseguró sentirse orgulloso del proceso de recuperación de la princesa.

El reciente viaje de Kate Middleton a Italia, realizado el 13 y 14 de mayo, marcó su regreso a la agenda internacional después de tres años sin realizar visitas oficiales fuera del Reino Unido. La gira estuvo enfocada en temas relacionados con la infancia y recibió una cálida acogida por parte del público.

Durante una entrevista concedida a la emisora Heart UK desde las islas Sorlingas, Guillermo expresó su satisfacción por el resultado del viaje. “Estoy realmente encantado de que todo haya salido bien para ella y creo que regresó muy feliz”, afirmó el heredero al trono británico.

El príncipe también destacó el esfuerzo realizado por la princesa de Gales durante los últimos años, especialmente tras enfrentar problemas de salud que la alejaron temporalmente de la vida pública. Según explicó, Kate esperaba con entusiasmo esta visita a Italia y continuará retomando paulatinamente sus compromisos oficiales en el extranjero.

La última aparición internacional de la princesa Catalina antes de este viaje había sido en diciembre de 2022, cuando acompañó a Guillermo a Boston, Estados Unidos, para asistir a la ceremonia del premio Earthshot, iniciativa centrada en proyectos ambientales.

El principe Guillermo destaca el rol de Kate Middleton como madre y esposa tras su enfermedad

En marzo de 2024, Kate Middleton anunció públicamente que padecía cáncer, aunque nunca se reveló el tipo de enfermedad. Tras someterse a tratamiento de quimioterapia, en enero de 2025 informó que el cáncer se encontraba en remisión y desde entonces ha regresado gradualmente a la vida pública.

Guillermo también elogió el papel de su esposa dentro de la familia real británica. “Es una madre extraordinaria, una esposa formidable y nuestra familia no podría salir adelante sin ella”, afirmó.

Durante la entrevista, el heredero al trono habló además sobre la crianza de sus hijos y reveló que tanto él como Kate Middleton decidieron limitar el uso de teléfonos móviles para evitar la adicción a las pantallas.